RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Чернігові піднімуть ціну на проїзд у транспорті: яка вартість за один білет

Автор: Анастасія Рокитна

Ціну на проїзд у громадському транспорті Чернігова піднімуть з жовтня. Одна поїздка в тролейбусах та автобусах міста коштуватиме 8 гривень.

Таке рішення погодив виконком міської ради, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт міської ради.

У Чернігові ціни на проїзд змінили:

  • 8 гривень - гранична вартість проїзду в міських автобусах;
  • 6 гривень - вартість проїзду в тролейбусах Чернігова, при розрахунку електронним квитком;
  • 4 гривні - для учнів Чернігова, при наявності учнівського квитка, на період з 1 вересня до 21 червня, проїзд в маршрутках та автобусах;
  • 3 гривні - проїзд для чернігівських школярів, при наявності учнівського квитка, і використанні електронного квитка.

Відповідно зросте й вартість місячних проїздних квитків:

  • громадський коштуватиме 360 гривень;
  • студентський - 180 гривень;
  • учнівський - 90 гривень;
  • для юридичних осіб - 405 гривень.
Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів