В Чернигове пассажир выпал из маршрутки во время движения, он в тяжелом состоянии

В городе Чернигов во время движения из маршрутки выпал пассажир. Инцидент произошел по улице Ивана Мазепы возле дома 78А вчера около восьми вечера.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
"Во время движения маршрутного автобуса марки "РУТА 22 СПГ" пассажир выпал из аварийного выхода автобуса на проезжую часть дороги", - говорится в сообщении.
В результате происшествия пассажир получил тяжелые травмы и был экстренно доставлен в Черниговскую областную больницу.
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