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В Чернигове ограничили движение единственным пешеходным мостом через Десну

Фото: в Чернигове ограничили движение по пешеходному мосту через Десну (Фото wikipedia.org)
Автор: Наталья Юрченко

В Чернигове из-за артиллерийских обстрелов российскими оккупантами поврежден единственный пешеходный мост через реку Десна. Движение им временно ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

"Пешеходный мост через Десну пострадал в результате артиллерийских обстрелов со стороны оккупантов и находится в аварийном состоянии. Учитывая это, было принято совместное с ОК Север решение максимально ограничить движение по этому мосту", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что запрещено передвигаться по мосту транспортными средствами, только пеший переход.

Напомним, ранее мэр Чернигова заявил, что на восстановление города понадобится около четырех лет.

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