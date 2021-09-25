ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Чернигове обнаружили подпольную оружейную: изъяли целый арсенал

Новина українською →
Чернигов, Суббота 25 сентября 2021 12:40
В Чернигове обнаружили подпольную оружейную: изъяли целый арсенал Фото: житель Чернигова устроил подпольную оружейную (фото npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Чернигове правоохранители обнаружили подпольную оружейную, которую в собственном гараже организовал 56-летний местный житель. Оружейную обнаружили в ходе обыска, который проводился в рамках дела о незаконном изготовлении оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Мужчина в гараже занимался переделкой и переоснащением оружия. Он также восстанавливал боевые качества стрелкового оружия, переделанного в заводских условиях.

В двух гаражных помещениях правоохранители обнаружили 40 объектов, внешне похожих на огнестрельное оружие и боеприпасы, в частности:

  • ручные гранаты;
  • разнообразные мины;
  • одноразовые гранатометы ряда моделей;
  • винтовка и несколько карабинов Мосина;
  • пять винтовок СВТ;
  • ручные пулеметы Дегтярева;
  • автоматы Калашникова;
  • пистолет-пулемет ППШ;
  • пистолеты-пулеметы ППС;
  • два станковых пулемета.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Фото: житель Чернигова устроил подпольную оружейную (фото npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов Оружие в Украине
NEWS
Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба
Крымский вопрос наглядно демонстрирует, что ООН нужны изменения, - Кулеба
DAILY
"Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина "Смертельный конвейер". Что происходит с делом о катастрофе Ан-26 под Харьковом