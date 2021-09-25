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У Чернігові виявили підпільну зброярню: вилучили цілий арсенал

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Чернігів, Субота 25 вересня 2021 12:40
У Чернігові виявили підпільну зброярню: вилучили цілий арсенал Фото: мешканець Чернігова влаштував підпільну зброярню (npu.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернігові правоохоронці виявили підпільну зброярню, яку у власному гаражі організував 56-річний місцевий мешканець. Зброярню виявили в ході обшуку, який проводився в рамках справи про незаконне виготовлення зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.

Чоловік у гаражі займався переробкою та переоснащенням зброї. Він також відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах.

У двох гаражних приміщеннях правоохоронці виявили 40 об’єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема:

  • ручні гранати;
  • різноманітні міни;
  • одноразові гранатомети низки моделей;
  • гвинтівка та кілька карабінів Мосіна;
  • п’ять гвинтівок СВТ;
  • ручні кулемети Дегтярьова;
  • автомати Калашникова;
  • пістолет-кулемет ППШ;
  • пістолети-кулемети ППС;
  • два станкові кулемети.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Фото: мешканець Чернігова влаштував підпільну зброярню (npu.gov.ua)

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