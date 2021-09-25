У Чернігові виявили підпільну зброярню: вилучили цілий арсенал
Фото: мешканець Чернігова влаштував підпільну зброярню (npu.gov.ua)
У Чернігові правоохоронці виявили підпільну зброярню, яку у власному гаражі організував 56-річний місцевий мешканець. Зброярню виявили в ході обшуку, який проводився в рамках справи про незаконне виготовлення зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію.
Чоловік у гаражі займався переробкою та переоснащенням зброї. Він також відновлював бойові якості стрілецької зброї, переробленої в заводських умовах.
У двох гаражних приміщеннях правоохоронці виявили 40 об’єктів, зовні схожих на вогнепальну зброю та боєприпаси, зокрема:
- ручні гранати;
- різноманітні міни;
- одноразові гранатомети низки моделей;
- гвинтівка та кілька карабінів Мосіна;
- п’ять гвинтівок СВТ;
- ручні кулемети Дегтярьова;
- автомати Калашникова;
- пістолет-кулемет ППШ;
- пістолети-кулемети ППС;
- два станкові кулемети.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.
Фото: мешканець Чернігова влаштував підпільну зброярню (npu.gov.ua)