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В Чернигове мужчина получил три года тюрьмы за попытку похитить ребенка

Автор: РБК-Украина

Черниговский апелляционный суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы мужчине, который пытался похитить 7-летнего ребенка. Событие произошло 26 июня прошлого года.

Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проезжая на автомобиле по селу Довжик Черниговского района, остановился возле двух малолетних девочек. После чего, ради удовлетворения половой страсти, пытался похитить самую младшую-7-летнюю девочку, затащив ее в салон своего авто.

Увидев, что к нему приближается 16-летний парень, который услышал крики малолетних о помощи, злоумышленник отпустил потерпевшую и сбежал с места преступления.

Суд первой инстанции признал черниговца виновным в инкриминируемом ему преступлении и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы.

Однако после апелляции прокуратуры мужчина получил три года за покушение на похищение 7-летней девочки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 УК Украины). Его задержали в зале суда и доставили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве 7-летней Маши Борисовой совершил самоубийство в СИЗО.

РБК-Украина писало, что дело о пытках и изнасилованиях в Кагарлыке передали в суд.

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