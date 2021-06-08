У Чернігові чоловік отримав три роки тюрьми за спробу викрасти дитину

Обвинувачений, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, проїжджаючи автомобілем по селу Довжик Чернігівського району, зупинився поблизу двох малолітніх дівчат. Після чого, задля задоволення статевої пристрасті, намагався викрасти наймолодшу - 7-річну дівчинку, затягнувши її до салону свого авто.

Побачивши, що до нього наближається 16-річний хлопець, який почув крики малолітніх про допомогу, зловмисник відпустив потерпілу та втік з місця злочину.

Суд першої інстанції визнав чернігівця винним в інкримінованому йому злочині та призначив покарання у виді 1 року позбавлення волі.

Однак після апеляції прокуратури чоловік отримав три роки за замах на викрадення 7-річної дівчинки (ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 146 КК України). Його затримали в залі суду та доставили в СІЗО.