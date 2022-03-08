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Чернигов после обстрелов войсками РФ. Как выглядит Город-герой сегодня

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Чернигов , Вторник 08 марта 2022 20:33
Чернигов после обстрелов войсками РФ. Как выглядит Город-герой сегодня Последствия обстрелов в Чернигове (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Российская Федерация совершает преступления против человечества – бомбит жилые кварталы Чернигова.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages.

Уже который день Город-герой Чернигов подвергается ударам со стороны российских оккупантов. Но каждый раз выходит победителем в борьбе за свободу.

Из осажденного города продолжают выезжать горожане отдельными группами автомобилей, сообщил глава ОГА (ОВА) Вячеслав Чаус.

По его словам, многие черниговцы покинули город вчера, уезжают и сегодня.

(Фото: GettyImages)

Армия РФ, не способная преодолеть сопротивление украинских войск, в последние дни совершает террористические акты против жителей Украины. Несколько дней подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам.

Сейчас захватническая армия используют против Чернигова мощное оружие неизбирательного действия – неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.

(Фото: t.me/chernigivskaODA)

Такой тип оружия применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове – против жилых кварталов.

Три неразорвавшиеся бомбы были обнаружены на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который был уничтожен возле Чернигова бойцами ПВО.

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