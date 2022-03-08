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Чернігів після обстрілів військами РФ. Як виглядає місто-герой сьогодні

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Чернігів , Вівторок 08 березня 2022 20:33
Чернігів після обстрілів військами РФ. Як виглядає місто-герой сьогодні Наслідки обстрілів у Чернігові (фото: GettyImages)
Автор: RBC.UA

Російська Федерація скоює злочини проти людства – бомбить житлові квартали Чернігова.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages.

Вже котрий день місто-герой Чернігів піддається ударам з боку російських окупантів. Але кожен раз виходить переможцем у боротьбі за свободу.

З обложеного міста продовжують виїжджати городяни окремими групами автомобілів, повідомив голова ОДА В'ячеслав Чаус.

За його словами, багато чернігівців покинули місто вчора, їдуть і сьогодні.

(Фото: GettyImages)

Армія РФ, не здатна подолати опір українських військ, в останні дні здійснює терористичні акти проти жителів України. Кілька днів поспіль вона завдає авіаударів по житлових кварталах міста і соціальних об'єктах.

Зараз загарбницька армія використовують проти Чернігова потужну зброю невибіркової дії – некеровані авіабомби ФАБ-500.

(Фото: t.me/chernigivskaODA)

Такий тип зброї застосовується проти військово-промислових об'єктів і фортифікаційних споруд. А в Чернігові – проти житлових кварталів.

Три бомби, що не розірвалися, були виявлені на місці падіння російського винищувача-бомбардувальника Су-34, який був знищений біля Чернігова бійцями ППО.

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