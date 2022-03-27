Чернигов и область снова атаковали оккупанты: повреждены две школы и ряд домов

"Прошлые сутки отразились очередными обстрелами врага по мирным жителям Черниговщины. В результате атак повреждены две школы и ряд гражданских зданий в Чернигове. Враг также нанес авиаудар по одному из сел Черниговского района и обстрелял село на Нежинщине", - говорится в сообщении.

Сейчас полицейские работают на местах событий и помогают местным жителям, а также документируют последствия артобстрелов. Все материалы будут приобщаться к соответствующим уголовным производствам, начатым по фактам военных преступлений.

Кроме того, за прошедшие сутки было выявлено 7 человек, которые могут быть причастны к диверсионной деятельности и мародерства.

Правоохранители продолжают оказывать адресную помощь гражданам, которые вынуждены находиться в укрытиях и бомбоубежищах из-за вражеских атак.

"Уже более двух недель черниговцы остаются без воды, тепла, электричества, а иногда и газоснабжения. Полицейские оказывают горожанам гуманитарную помощь и помогают им преодолевать трудности военного времени", - добавляют в сообщении.

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