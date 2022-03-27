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Чернігів та область знову атакували окупанти: пошкоджені дві школи та низка будинків

Фото: Чернігів та область знову атакували окупанти (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Минулої доби окупанти знову атакували Чернігів та область. Внаслідок чого пошкоджено дві школи та низка цивільних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

"Минула доба позначилася черговими обстрілами ворога по мирних мешканцях Чернігівщини. Внаслідок атак пошкоджені дві школи та низка цивільних будівель в Чернігові. Ворог також завдав авіаудару по одному з сіл Чернігівського району та обстріляв село на Ніжинщині", - йдеться в повідомленні.

Наразі поліцейські працюють на місцях подій та допомагають місцевим жителям, а також документують наслідки артобстрілів. Усі матеріали долучатимуться до відповідних кримінальних проваджень, розпочатих за фактами воєнних злочинів.

Крім того, за минулу добу було виявлено 7 осіб, що можуть бути причетні до диверсійної діяльності та мародерства.

Правоохоронці продовжують надавати адресну допомогу громадянам, які змушені перебувати в укриттях і бомбосховищах через ворожі атаки.

"Вже понад два тижні чернігівці залишаються без води, тепла, електрики, а подекуди й газопостачання. Поліцейські надають містянам гуманітарну допомогу та допомагають їм долати труднощі воєнного часу", - додають в повідомленні.

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