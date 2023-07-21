У Чернігівській області зросла кількість загиблих через обстріл окупантів

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні обстріляли окупанти, дістали тіло ще однієї жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"З-під завалів будинку культури дістали тіло другої жінки", - йдеться у повідомленні.
Більше жодної додаткової інформації очільник області не надав.
Обстріл Чернігівської області
Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
Пізніше Чаус повідомив, що рятувальники дістали тіло жінки, яка загинула внаслідок цієї атаки.
Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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