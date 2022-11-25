У Чернігівській області збільшили тривалість відключень: скільки не буде світла

Він зазначив, що енергосистема після ракетних ударів окупантів нестабільна. Тому у Чернігівській області відключення світла будуть довшими, ніж зазвичай. За його словами, у регіоні застосовують графік 6:3.

"Енергетики роблять все, щоб відновити енергетичну систему. Енергосистема країни нестабільна. Ми точно забуваємо зараз про графіки 4:4 і готуємося до аварійних відключень", - зазначив Чаус.

Він додав, що у Чернігівській області розгортають "Пункти незламності", аби жителі могли зігрітися, зарядити телефони, інші гаджети та отримати першу допомогу за необхідності.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 25 листопада половина споживачів без світла, проте сьогодні електрику планують дати у всі будинки почергово на три години.

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