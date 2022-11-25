UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чернігівській області збільшили тривалість відключень: скільки не буде світла

Фото: У Чернігівській області вводять 6-годинні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Чернігівській області збільшили тривалість відключень електроенергії. У регіоні запровадили 6-годинні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса в Telegram.

Він зазначив, що енергосистема після ракетних ударів окупантів нестабільна. Тому у Чернігівській області відключення світла будуть довшими, ніж зазвичай. За його словами, у регіоні застосовують графік 6:3.

"Енергетики роблять все, щоб відновити енергетичну систему. Енергосистема країни нестабільна. Ми точно забуваємо зараз про графіки 4:4 і готуємося до аварійних відключень", - зазначив Чаус.

Він додав, що у Чернігівській області розгортають "Пункти незламності", аби жителі могли зігрітися, зарядити телефони, інші гаджети та отримати першу допомогу за необхідності.

Нагадаємо, у Києві станом на ранок 25 листопада половина споживачів без світла, проте сьогодні електрику планують дати у всі будинки почергово на три години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світлаЕлектроенергіяЧерниговская область