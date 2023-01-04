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В Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі

Фото: в Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України затримала колаборанта в Чернігівській області, який працював на спецслужби Білорусі. Зрадник організував канал нелегального переправлення за кордон військовозобов'язаних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Чоловіка затримали у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

"Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі", - пише пресслужба.

Для спецслужб чоловік збирав інформацію про дислокацію й переміщення підрозділів наших воїнів по території Чернігівської області. Також особливу увагу колаборант звертав на місця проживання командного складу ЗСУ.

"Отримані відомості намагався передати до Росії через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами", - додає СБУ.

Фото: в Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ разом з БЕБ викрили злочинну схему із розкрадання коштів на експорті зерна України.

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