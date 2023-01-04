Чоловіка затримали у результаті спецоперації наприкінці 2022 року.

"Під час досудового розслідування було викрито нові факти злочинної діяльності затриманого. Насамперед встановлено, що він проводив розвідувально-підривну діяльність в регіоні на користь спецслужб Білорусі", - пише пресслужба.

Для спецслужб чоловік збирав інформацію про дислокацію й переміщення підрозділів наших воїнів по території Чернігівської області. Також особливу увагу колаборант звертав на місця проживання командного складу ЗСУ.

"Отримані відомості намагався передати до Росії через одного з ухилянтів, якого він збирався приховано переправити через кордон поза контрольно-пропускними пунктами", - додає СБУ.

Фото: в Чернігівській області затримали колаборанта, який працював на спецслужби Білорусі (ssu.gov.ua)