У Чернігівській області зафіксували перший випадок метапневмовірус: захворіла дитина

Він звертає увагу на те, що у регіоні загострюється ситуація із захворюваннями на ГРВІ. Основною загрозою для Чернігівської області зараз вважається грип, оскільки пік захворюваності зазвичай припадає на кінець січня та лютий.

Чепурний говорить, що порівняно із грипом метапневмовірус зазвичай протікає набагато легше та рідко викликає ускладнення. Метапневмовірус циркулює в Україні щорічно в період епідемії респіраторних захворювань.

Хвороба має симптоми, подібні до застуди чи легкої форми грипу, зокрема кашель, нежить і підвищення температури. Для захисту від нього не потрібні спеціальні заходи, достатньо дотримуватись звичайних рекомендацій щодо профілактики ГРВІ.