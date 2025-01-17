В Черниговской области зафиксировали первый случай метапневмовируса: заболел ребенок

В Черниговской области подтвержден первый случай заболевания метапневмовирусом. Заболел 9-летний ребенок, которого госпитализировали в детскую больницу в состоянии средней тяжести.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение гендиректора ГУ "Черниговский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" Александра Чепурного.
Он обращает внимание на то, что в регионе обостряется ситуация с заболеваниями ОРВИ. Основной угрозой для Черниговской области сейчас считается грипп, поскольку пик заболеваемости обычно приходится на конец января и февраль.
Чепурной говорит, что по сравнению с гриппом метапневмовирус обычно протекает гораздо легче и редко вызывает осложнения. Метапневмовирус циркулирует в Украине ежегодно в период эпидемии респираторных заболеваний.
Болезнь имеет симптомы, подобные простуде или легкой форме гриппа, в частности кашель, насморк и повышение температуры. Для защиты от него не нужны специальные меры, достаточно придерживаться обычных рекомендаций по профилактике ОРВИ.
Ранее РБК-Украина писало, что Центр общественного здоровья отмечает, что профилактика респираторных вирусов, в частности метапневмовируса, не требует специальных мер. Для того, чтобы снизить риск заражения, регулярно мойте руки с мылом, избегайте контактов с больными, прикрывайте рот при кашле салфеткой или сгибом локтя, проветривайте помещение и проводите влажную уборку.
Для профилактики инфекций врачи советуют укреплять иммунитет, поддерживать чистоту в доме и избегать контактов с больными. Особое внимание следует уделить людям из групп риска: детям, пожилым людям и людям с ослабленным иммунитетом. Также рекомендуется принимать витамин D по совету врача, ведь он играет ключевую роль в поддержке иммунной системы.
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