В Черниговской области зафиксировали первый случай метапневмовируса: заболел ребенок

Он обращает внимание на то, что в регионе обостряется ситуация с заболеваниями ОРВИ. Основной угрозой для Черниговской области сейчас считается грипп, поскольку пик заболеваемости обычно приходится на конец января и февраль.

Чепурной говорит, что по сравнению с гриппом метапневмовирус обычно протекает гораздо легче и редко вызывает осложнения. Метапневмовирус циркулирует в Украине ежегодно в период эпидемии респираторных заболеваний.

Болезнь имеет симптомы, подобные простуде или легкой форме гриппа, в частности кашель, насморк и повышение температуры. Для защиты от него не нужны специальные меры, достаточно придерживаться обычных рекомендаций по профилактике ОРВИ.