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В Чернігівській області виявили жінку, яка підтримувала злочини армії РФ

Фото: В Чернігівській області виявили жінку, яка підтримувала злочини армії РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Мешканка Прилуцького району Чернігівської області в соціальних мережах підтримувала злочини армії РФ. Правоохоронці виявили її та повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу генерального прокурора.

"Жінка, використовуючи власний обліковий запис у соціальній мережі "Однокласники", поширювала дописи, де йшлося про підтримку захоплення територій нашої країни та "подвиги" російських військових", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що висновком судової лінгвістичної експертизи підтверджено наявність в опублікованих матеріалах виправдовування дій армії РФ.

Жінці повідомили про підозру у виправдовуванні, визнанні правомірною, запереченні збройної агресії РФ проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, що жителька Івано-Франківська в соціальних мережах підтримувала армію РФ та виправдовувала її дії. Правоохоронці виявили її та оголосили про підозру.

В Україні до 9 та 10 років ув’язнення засудили двох бойовиків. Вони обстрілювали житлові квартали Луганської області.

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