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В Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомо предмета

Фото: дитину після вибуху госпіталізували (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У селі Олександрівка Чернігівської області сьогодні, 28 червня, постраждала дитина через вибух невідомо предмета.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.

"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що дитину госпіталізували з пораненнями.

Також у ДСНС закликали батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо невідомих предметів. Зокрема, при виявлені підозрілого або вибухонебезпечного предмета - не підходити, не чіпати і одразу телефонувати за номером 101.

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Нагадаємо, що сьогодні у селі Ставище Харківської області теж постраждали діти. Зокрема, двоє двох дітей було госпіталізовано після того, як здетонував невідомий предмет.

"Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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