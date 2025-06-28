В Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомо предмета

У селі Олександрівка Чернігівської області сьогодні, 28 червня, постраждала дитина через вибух невідомо предмета.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС України.
"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках", - йдеться у повідомленні.
Надзвичайники додали, що дитину госпіталізували з пораненнями.
Також у ДСНС закликали батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо невідомих предметів. Зокрема, при виявлені підозрілого або вибухонебезпечного предмета - не підходити, не чіпати і одразу телефонувати за номером 101.
Нагадаємо, що сьогодні у селі Ставище Харківської області теж постраждали діти. Зокрема, двоє двох дітей було госпіталізовано після того, як здетонував невідомий предмет.
"Попередньо, здетонував невідомий предмет, який хлопці знайшли біля подвір’я. Постраждалим 12 і 15 років. Молодший хлопчик отримав відкриту черепно-мозкову травму, 15-річний підліток - опік кисті", - зазначив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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