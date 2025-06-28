В Чернігівській області постраждала дитина через вибух невідомо предмета

"У селі Олександрівка 11-річний хлопчик підняв невідомий предмет, який вибухнув у нього в руках", - йдеться у повідомленні.

Надзвичайники додали, що дитину госпіталізували з пораненнями.

Також у ДСНС закликали батьків нагадувати дітям про небезпеку щодо невідомих предметів. Зокрема, при виявлені підозрілого або вибухонебезпечного предмета - не підходити, не чіпати і одразу телефонувати за номером 101.