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У Чернігівській області погіршується якість води у річці Сейм, - Міндовкілля

Фото: у Чернігівській області погіршується якість води у річці Сейм (wikimedia.org)
Автор: Тетяна Степанова

У Чернігівській області у вівторок, 24 вересня, зафіксували погіршення води у річці Сейм. У Київській області переміщення забруднення не фіксується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

"24 вересня переміщення забруднення у Київській області не фіксується. Якість води на річці Десна у місцях водозаборів у місті Києві та Броварах у межах норми", - йдеться в повідомленні.

У Міндовкілля зазначили, що перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не було виявлено. Загибелі риби також не виявлено. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано.

Водночас в річці Сейм ну Сумській області спостерігається переміщення забруднення, однак "воно не несе такої загрози, як попереднє". Покращення води в Сеймі фіксується по пункту села Чумакове, на ділянці села Мутин - села Озаричі та поблизу села Пруди - села Хижки.

Тим часом у Чернігівській області спостерігається погіршення якості води у річці Сейм в районі Батурина. А результати вимірювань проб води річці Десна свідчать, що якість води покращилась у всіх пунктах.

У Міндовкілля додали, що за результатами вимірювань пріоритетних забруднюючих речовин проб води річок Сейм та Десна у Сумській та Чернігівській областях, перевищень екологічних нормативів якості за вмістом пестицидів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено.

Забруднення Сему та Десни

Надаємо, 28 серпня мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, що у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону.

Тим часом Державне агентство меліорації та рибного господарства України зафіксувало в річці Сейм значне перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, причиною забруднення Сейму стало скидання нечистот цукровим заводом у місті Тьоткіно РФ. Забруднення органічними речовинами призвело до зниження рівня кисню, а також мору риби.

15 вересня стало відомо, що забруднена вода дісталась Десною Київської області. Наступного дня повідомлялось, що якість води річки Десна у місцях водозаборів міста Києва перебуває у межах норми. У пункті ж водозабору міста Бровари фіксується незначна зміна по хімічному споживанню кисню.

А днями повідомлялося, що руслом річки Сейм рухається чергове забруднення. Зокрема, спостерігається потемніння води.

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Чернігівська область