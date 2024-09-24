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В Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм, - Минприроды

Фото: в Черниговской области ухудшается качество воды в реке Сейм (wikimedia.org)
Автор: Татьяна Степанова

В Черниговской области во вторник, 24 сентября, зафиксировали ухудшение воды в реке Сейм. В Киевской области перемещение загрязнения не фиксируется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"24 сентября перемещение загрязнения в Киевской области не фиксируется. Качество воды на реке Десна в местах водозаборов в Киеве и Броварах в пределах нормы", - говорится в сообщении.

В Минприроды отметили, что превышений по содержанию пестицидов, полиароматических углеводородов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не было обнаружено. Гибель рыбы также не обнаружена. По азоту аммонийному, нитритам и хлоридам превышений не зафиксировано.

В то же время в реке Сейм в Сумской области наблюдается перемещение загрязнения, однако "оно не несет такой угрозы, как предыдущее". Улучшение воды в Сейме фиксируется по пункту села Чумаково, на участке села Мутин - села Озаричи и возле села Пруды - села Хижки.

Тем временем, в Черниговской области наблюдается ухудшение качества воды в реке Сейм в районе Батурина. А результаты измерений проб воды на реке Десна свидетельствуют, что качество воды улучшилось во всех пунктах.

В Минприроды добавили, что по результатам измерений приоритетных загрязняющих веществ проб воды рек Сейм и Десна в Сумской и Черниговской областях, превышений экологических нормативов качества по содержанию пестицидов, летучих органических соединений, а также тяжелых металлов не обнаружено.

Загрязнение Сема и Десны

28 августа мэр Вышгорода Алексей Момот сообщил, что в реке Десна было обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы.

Тем временем Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало в реке Сейм значительное превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, причиной загрязнения Сейма стал сброс нечистот сахарным заводом в городе Теткино РФ. Загрязнение органическими веществами привело к снижению уровня кислорода, а также морю рыбы.

15 сентября стало известно, что загрязненная вода досталась Десной в Киевской области. На следующий день сообщалось, что качество воды реки Десна в водозаборах города Киева находится в пределах нормы. В пункте водозабора города Бровары фиксируется незначительное изменение по химическому потреблению кислорода.

А на днях сообщалось, что по руслу реки Сейм движется очередное загрязнение. В частности, наблюдается потемнение воды.

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Черниговская область