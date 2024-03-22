У Чернігівській області дрон влучив у маршрутку: є поранені

Обстріли Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні населені пункти на Чернігівщині. Наприклад, 16 листопада минулого року жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

А на початку вересня російські загарбники з артилерії обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Через ворожий обстріл тоді тяжкі поранення отримала одна людина.

Як раніше писало РБК-Україна, російські війська на прикордонні Чернігівської області почали застосовувати безпілотники із запальною сумішшю, які викликають пожежі.

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