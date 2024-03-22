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У Чернігівській області дрон влучив у маршрутку: є поранені

Фото: у Чернігівській області дрон потрапив у маршрутку 22 березня, є поранені(Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російський дрон атакував маршрутку з людьми на прикордонні Чернігівської області 22 березня. Поранено трьох людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Чернігівська область. На прикордонні ворожий дрон атакував маршрутку з людьми. За попередньою інформацією, постраждали троє людей", - йдеться у повідомленні МВС.

Місцеві мешканці поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Новгород-Сіверського району.

На місці працюють усі необхідні служби. Вони надають допомогу потерпілим, доправляють їх до лікарні, документують воєнний злочин окупантів.  

 

 

Обстріли Чернігівської області

Російські війська постійно обстрілюють прикордонні населені пункти на Чернігівщині. Наприклад, 16 листопада минулого року жінка-волонтер потрапила під обстріл у Чернігівській області. Вона отримала осколкове поранення.

А на початку вересня російські загарбники з артилерії обстріляли прикордонне село Чернігівської області. Через ворожий обстріл тоді тяжкі поранення отримала одна людина.

Як раніше писало РБК-Україна, російські війська на прикордонні Чернігівської області почали застосовувати безпілотники із запальною сумішшю, які викликають пожежі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Чернігівська область