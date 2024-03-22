В Черниговской области дрон попал в маршрутку: есть раненые

Обстрелы Черниговской области

Российкие войска постоянно обстреливают приграничные населенные пункты Черниговской области. Например, 16 ноября прошлого года женщина-волонтер попала под обстрел в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

А в начале сентября российские захватчики из артиллерии обстреляли пограничное село в Черниговской области. Из-за вражеского обстрела тогда тяжелые ранения получил один человек.

Как ранее писало РБК-Украина, российские войска на приграничье Черниговской области начали применять беспилотники с зажигательной смесью, которые вызывают пожары.

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