У Чернігівській області з Десни виловили російський танк. Його передадуть ЗСУ (фото)

Водолази-сапери та фахівці водолазно-рятувальних підрозділів спільно з військовими Оперативного командування "Північ" виявили та витягнули ворожий танк з річки. Він був затоплений під час невдалої спроби окупантів переправитися через Десну поблизу селища Шестовиця.

Повідомляється, що під час боїв під Черніговом російська армія неодноразово намагалася переправитися через Десну у районі Шестовиці, але зазнавала поразки. Місцеві жителі прозвали своє селище "Другою Чорнобаївкою".

Фахівці зазначають, що за зовнішніми ознаками трофейний танк не має значних ушкоджень. Після оновлення його передадуть на озброєння ЗСУ.

Фото: у Чернігівській області з Десни виловили російський танк (facebook.com/uadsst)

Втрати російської армії

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже понад 237 тисяч своїх солдатів. За останню добу ЗСУ знищили ще 590 окупантів.

Крім того, російська армія за понад 500 днів війни в Україні втратила тисячі одиниць своєї техніки, зокрема і 4100 танків.

За даними ЗМІ, російські окупанти почали знімати з запасів застарілі танки, деякі з них часів Другої світової війни.

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