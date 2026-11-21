Російська малогабаритна крилата ракета "Філін", здатна долати великі відстані на наднизькій висоті, не досягла цілі. Її перехопила мобільна вогнева група прикордонників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Ракету перехопила мобільна вогнева група 105-го прикордонного загону за допомогою автоматизованого комплексу.
У ДПСУ зазначили, що успішно уразити ракету вдалося завдяки підготовці військовослужбовців, злагодженій роботі та вмінню використовувати сучасні технології.
"Філін" належить до класу малогабаритних далекобійних ракет типу "земля - земля". Її довжина становить близько 3,5 метра.
Запуск здійснюється з наземної пускової установки, а під час польоту ракета може рухатися на наднизькій висоті.
"Завдяки діям прикордонників ще одну російську ракету знищено, а її удар по Україні - відвернуто. Технології дають можливості. Але результат забезпечують люди, які вміють ними користуватися", - наголосили в прикордонній службі.
Нагадаємо, Росія почала застосовувати проти України нову крилату ракету "Філін" наприкінці літа 2026 року.
У жовтні Головне управління розвідки оприлюднило її характеристики, інтерактивну 3D-модель та інформацію про складові на порталі War&Sanctions.