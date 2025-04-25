Чернігівська область затвердила програму комплексного відновлення: подробиці

Третя українська область затвердила програму свого комплексного відновлення. Чернігівська область, яка працювала над нею понад півтора року, має чіткий план дій щодо відновлення інфраструктури, економічних процесів, людського потенціалу та поліпшення якості життя жителів області, підвищення конкурентоспроможності регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, 25 квітня на пленарному засіданні двадцять третьої сесії депутати міськради Чернігівщини затвердили Програму комплексного відновлення Чернігівської області. Це вже третя українська область, яка зробила це, - першими були Київщина і Житомирщина.

Основні завдання та пріоритетні напрями діяльності ПКВ Чернігівщини, повідомила Шуляк, спрямовані на відновлення інфраструктури, економічних процесів, людського потенціалу та поліпшення якості життя жителів області, підвищення конкурентоспроможності регіону.

Сам документ, робота над яким тривала понад 1,5 року, розроблений із урахуванням попередніх стратегічних документів державного та регіонального значення та проєктів нових планів і програм, що відповідають реаліям сьогодення.

"Росіяни зруйнували більше 15,5 тисячі обʼєктів на Чернігівщині. Переважна більшість - житло людей. У цифрах - 82% від усіх руйнувань. Але вже вдалося відновити 7,8 тисячі обʼєктів - домівок, шкіл, садочків, лікарень, закладів культури і спорту. Ще чимало обʼєктів якраз у процесі відновлення. Але тепер у цьому процесі місцева влада керуватиметься програмою комплексного відновлення, яку підготувала після ретельного аналізу не лише втрат, які область зазнала через війну, а її потенціалу на майбутнє", - зауважила Олена Шуляк.

Шуляк підкреслила, що однією зі складностей створення ПКВ для будь-якої області і громади є брак статистичних даних, необхідних для аналізу потреб і перспектив області. Саме тому підготовка до створення програми комплексного відновлення області розпочалася ще у 2023 році - зі збору вихідних даних.

В області розуміли, що вони необхідні для подальшого аналізу наявних проблем і способів їх вирішення. Але співпраця з місцевими органами центральної виконавчої влади щодо надання цієї статистики не завжди була ефективною - подекуди вони просто не розуміли, навіщо ця інформація потрібна. Втім, варто зауважити загалом, що в Україні істотно відчувається брак якісної місцевої статистики.

Надважливим елементом створення ПКВ, наголосила Шуляк, було урахування розташування області - вона є прикордонною і, відповідно, знаходиться під постійним прицілом ворога. Крім цього, було важливо узгодити ПКВ зі стратегіями регіонального розвитку, щоб вони були максимально синхронізовані.

ПКВ, додала Олена Шуляк, відповідає баченню реалізації наявного потенціалу розвитку Чернігівщини. Саме тому основний принцип, за яким створювалася програма, - відбудувати краще, ніж було. Зокрема, йдеться про:

Людиноцентричність і соціальну справедливість;

Раціональне просторове планування;

Забезпечення балансу розселення та розміщення робочих місць;

Сталу міську мобільність і інклюзивність;

Енергоефективність;

Екологічність;

Збереження культурного різноманіття та національної пам'яті.



