Черниговская область утвердила программу комплексного восстановления: подробности

Третья украинская область утвердила программу своего комплексного восстановления. Черниговская область, которая работала над ней более полутора лет, имеет четкий план действий по восстановлению инфраструктуры, экономических процессов, человеческого потенциала и улучшению качества жизни жителей области, повышению конкурентоспособности региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

По ее словам, 25 апреля на пленарном заседании двадцать третьей сессии депутаты горсовета Черниговщины утвердили Программу комплексного восстановления Черниговской области. Это уже третья украинская область, которая сделала это, - первыми были Киевщина и Житомирщина.

Основные задачи и приоритетные направления деятельности ПКВ Черниговщины, сообщила Шуляк, направлены на восстановление инфраструктуры, экономических процессов, человеческого потенциала и улучшение качества жизни жителей области, повышение конкурентоспособности региона.

Сам документ, работа над которым длилась более 1,5 года, разработан с учетом предыдущих стратегических документов государственного и регионального значения и проектов новых планов и программ, отвечающих реалиям сегодняшнего дня.

"Россияне разрушили более 15,5 тысячи объектов на Черниговщине. Подавляющее большинство - жилье людей. В цифрах - 82% от всех разрушений. Но уже удалось восстановить 7,8 тысячи объектов - домов, школ, садиков, больниц, учреждений культуры и спорта. Еще немало объектов как раз в процессе восстановления. Но теперь в этом процессе местные власти будут руководствоваться программой комплексного восстановления, которую подготовили после тщательного анализа не только потерь, которые область понесла из-за войны, а ее потенциала на будущее", - отметила Елена Шуляк.

Шуляк подчеркнула, что одной из сложностей создания ПКВ для любой области и громады является нехватка статистических данных, необходимых для анализа потребностей и перспектив области. Именно поэтому подготовка к созданию программы комплексного восстановления области началась еще в 2023 году - со сбора исходных данных.

В области понимали, что они необходимы для дальнейшего анализа имеющихся проблем и способов их решения. Но сотрудничество с местными органами центральной исполнительной власти по предоставлению этой статистики не всегда было эффективным - иногда они просто не понимали, зачем эта информация нужна. Впрочем, следует заметить в целом, что в Украине существенно ощущается нехватка качественной местной статистики.

Важнейшим элементом создания ПКВ, отметила Шуляк, был учет расположения области - она является пограничной и, соответственно, находится под постоянным прицелом врага. Кроме этого, было важно согласовать ПСВ со стратегиями регионального развития, чтобы они были максимально синхронизированы.

ПКВ, добавила Елена Шуляк, соответствует видению реализации имеющегося потенциала развития Черниговщины. Именно поэтому основной принцип, по которому создавалась программа, - отстроить лучше, чем было. В частности, речь идет о: