Черная Пятница в Цитрусе: ТОП-10 гаджетов, которые выбрали покупатели

В этом году Цитрус предложил новый яркий формат определения товаров, на которые будут распространяться скидки в Черную Пятницу. Если обычно товары для скидок определяются самим магазином, то в этот раз на выбор акционных товаров повлияли более 10 000 голосов покупателей!

Представляем вам ТОП-10 самых желанных гаджетов по итогам народного голосования. Голоса покупателей, которые приняли участие в выборе товаров, распределились следующим образом:

Xiaomi Redmi note 5 набрал 15.37% голосов покупателей.

Huawei P smart plus набрал 11.16% голосов покупателей.

iPhone 7 набрал 11.14% голосов покупателей.

iPhone X набрал 11.10% голосов покупателей.

Meizu 16th набрал 10.70% голосов покупателей.

Xiaomi Mi Band 3 набрал 9.37% голосов покупателей.

AirPods набрали 8.32% голосов покупателей.

Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосов покупателей.

Sony Ps4 Slim + игра набрали 7.54% голосов покупателей.

Samsung Galaxy S8 набрал 6.98% голосов покупателей.

Все эти товары попадут в распродажу в Черную Пятницу - https://www.citrus.ua/black-friday/

Бонус для участников голосования

20 участников голосования смогут стать обладателями сертификата на 1000 грн на покупки в Цитрусе. Объявление участников пройдет 20 ноября в 17:00. Следи за его трансляцией на нашем официальном YouTube канале по этой ссылке. Удачи!