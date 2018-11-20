Чорна П'ятниця Цитрусе: ТОП-10 гаджетів, які обрали покупці

У цьому році Цитрус запропонував новий яскравий формат визначення товарів, на які будуть поширюватися знижки в Чорну П'ятницю. Якщо зазвичай товари для знижок визначаються самим магазином, то в цей раз на вибір акційних товарів вплинули понад 10 000 голосів покупців!

Представляємо вам ТОП-10 найбільш бажаних гаджетів за підсумками народного голосування. Голоси покупців, які взяли участь у виборі товарів, розподілилися наступним чином:

Xiaomi Redmi note 5 набрав 15.37% голосів покупців.

Huawei P smart plus набрав 11.16% голосів покупців.

iPhone 7 набрав 11.14% голосів покупців.

iPhone X набрав 11.10% голосів покупців.

Meizu 16й набрав 10.70% голосів покупців.

Xiaomi Mi Band 3 набрав 9.37% голосів покупців.

AirPods набрали 8.32% голосів покупців.

Apple Watch Series 3 набрали 8.32% голосів покупців.

Sony Ps4 Slim + гра набрали 7.54% голосів покупців.

Samsung Galaxy S8 набрав 6.98% голосів покупців.

Всі ці товари потраплять в розпродаж в Чорну П'ятницю - https://www.citrus.ua/black-friday/

Бонус для учасників голосування

20 учасників голосування зможуть стати володарями сертифікату на 1000 грн на покупки в Цитрусі. Оголошення учасників пройде 20 листопада в 17:00. Стеж за його трансляцією на нашому офіційному YouTube каналі за цією посилання. Удачі!