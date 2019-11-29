Черная пятница в разгаре

В этот день сотни магазинов предлагают самые выгодные скидки на свои товары, но впечатления и яркие эмоции купить гораздо сложнее! Мы составили подборку лучших концертов, билеты на которые лучше всего приобрести именно в эту пятницу, когда их цена будет наиболее привлекательной. Отличная возможность найти родным и близким подарок на Новый Год, Рождество или День святого Валентина.

The Illusionists

Дворец «Украина»

2-5 апреля

Стоимость: 590-3590 грн. / Купить билеты

50% на второй билет по промокоду “rogy”

«Великолепная семерка» магов и чародеев The Illusionists посетит Украину с выступлением, которое по зрелищности сравнивают с легендарным «Cirque du Soleil», который тоже есть в нашем списке! Бродвейское шоу настолько зацепило в свое время публику, что премьеры в мировых столицах до сих пор вызывают дикий ажиотаж, собирая переполненные залы желающих приобщиться к волшебству. Иллюзии на грани жизни и смерти перевернут представление о том, что реально, а что вымысел. Со 2 по 5 апреля «The Illusionists» во дворце «Украина» – не пропустите уникальное магическое шоу. Тем более, что в Черную Пятницу цену на второй билет за промокодом “rogy” можно разделить на два.

Jamala

МЦКИ

30 ноября, 19:00

Стоимость: 690-2590 грн. / Купить билеты

-20% на все билеты по промокоду “rogy”

Десять лет на сцене – это серьезный юбилей. Если за это время артист остается актуальным, востребованным и популярным, значит его творчество заставляет людей чувствовать себя лучше. Да и как не привязаться к человеку, голос которого слышишь на протяжении десятилетия! Джамала – именно из тех исполнителей, с которыми проживаешь целую эпоху, год за годом. Вот победа на «Евровидении» с песней «1984», вот постоянное участие в качестве жюри на телевизионных талант-шоу, а вот и саундтрек к историческому фильму «Цена правды». Звезда по имени Джамала зажглась в 2009 году на международном фестивале в Юрмале, а 30 ноября в Октябрьском дворце вы услышите праздничную программу из лучших песен за творческую карьеру.

Detach Acoustic Show

Caribbean Club

8 декабря, 19:00

Стоимость: 350-790 грн. / Купить билеты

-10% на все билеты по промокоду “rogy”

Самая фестивальная группа Украины не прекращает удивлять поклонников новыми форматами живых выступлений. Первым громким сюрпризом обычно безумно драйвовых рокеров были концерты в сопровождении симфонического оркестра. Detach долго решались воплотить идею в реальность, и результат оказался очень эмоциональным и экспрессивным. Группа решила придерживаться слогана «Такой Detach вы ещё не слышали» и 8 декабря в Caribbean Club представят новые песни и старые хиты в акустическом формате. Можно предположить, что знакомые динамичные треки станут трогательными, лирическими. Такие перемены особо уместны в праздничное предновогоднее настроение. Небольшой подарочек от нас: все билеты на Detach по промокоду “rogy” со скидкой 10%.

Andrea Bocelli

НСК «Олимпийский»

16 мая, 20:00

Стоимость: 999-9999 грн. / Купить билеты

-30% на второй билет стоимостью от 3000 до 5000 грн по промокоду “rogy”

Как инструментальные мелодии положительно влияют на цветы, так и человеческая душа учится испытывать новые эмоции в пиковый эмоциональный момент оперной арии. Андреа Бочелли – маэстро, исполнитель лучших оперных поп-хитов, обладатель безупречного голоса и харизмы, присущей только суперзвездам. Для меломанов каждое событие, связанное с его выступлениями, становится грандиозным. Невозможно не подпевать песням «Time to Say Goodbye» или «Ave Maria»! Встречайте овациями маэстро Бочелли на сцене НСК «Олимпийского». И только в эту пятницу, благодаря промокоду “rogy”, можно купить второй билет по указанной цене со скидкой 30%.

MGZAVREBI

Atlas

16 февраля, 19:00

Стоимость: 690-1890 грн. / Купить билеты

-20% на все билеты по промокоду “rogy”

Неповторимые Mgzavrebi, большие друзья украинских поклонников, в следующем году приезжают в Киев с презентацией нового, седьмого по счету, альбома «GEO». Современные ритмы и классические мелодии — их выступления несут мощный заряд позитивной энергии, которая стирает барьеры между людьми, заставляет петь, танцевать и учат говорить о любви. Приходите на выступление музыкального символа Грузии в киевском клубе ‘Atlas, 16 февраля! Тем более, что в честь Черной Пятницы билеты расходятся по скидке 20% – надо брать!

НеАнгелы 13

Дворец «Украина»

11 декабря, 19:00

Стоимость: 400-1650 грн. / Купить билеты

-20 % на 2 билет по промокоду “rogy” (всего 200 билетов!)

Многочисленные слушатели (а мы видели сколько людей собирается на их концертах) с нетерпением ждали возвращения этой группы под яркие софиты отечественного шоу-бизнеса. Света и Виктория, две замечательные девушки из дуэта «НеАнгелы», возвращаются на большую сцену не с пустыми руками, а с новым альбомом «13». Их первый за долгое время всеукраинский тур в самом разгаре, но выступление в Киеве – вишенка на торте – состоится 11 декабря во дворце «Украина». До этого времени можно переслушать любимые песни, вспомнить как поют «НеАнгелы» и не опаздывать к началу выступления! Черная Пятница дает повод найти себе компанию, потому что второй на билет по промокоду “rogy” скидка 20%.

Олег Скрипка и «НАОНИ»: Рождественский концерт

Дворец “Украина”

7 января, 19:00

200-1150 грн. / Купить билеты

-30% на 2-й билет по промокоду “rogy” (всего 300 билетов!)

Олег Скрипка и Национальный академический оркестр народных инструментов (НАОНИ) по многочисленным просьбам возвращаются на сцену, чтобы сыграть программу «на бис!» – традиционный рождественский концерт «Щедрик». Это одна из лучших музыкальных коллабораций украинских музыкантов за последние годы! Синтез известных народных композиций и артистичность Олега Скрипки придают им уникального шарма с украинским колоритом. Ждем всех желающих на рождественский вечер в компании фронтмена легендарных ВВ и самого любимого оркестра нашей страны. А если купить второй билет и ввести промокод “rogy” – получите 30% скидки!

Disney On Ice: Холодное сердце

3-6 января

Дворец Спорта

Стоимость: 499-999 грн. / Купить билеты

-25% на второй билет стоимостью 599 и 799 грн по промокоду “rogy”

Спасибо компании «Disney» за любимые рождественские истории. За все фильмы и мультики, которые смотрят люди всех возрастов больше полувека. Одна из последних диснеевских сказок, которая стала невероятно популярна по всему миру – «Холодное Сердце» («Frozen»). Невозможно представить подборку новогодних мультиков без истории принцессы Анны, которая отправляется на поиски своей сестры-волшебницы Эльзы. Впервые в Украине эту оскароносную сказку можно будет увидеть в реальности! С 3 по 6 января сцена Дворца Спорта превратится в каток, на котором виртуозные фигуристы покажут невероятное театральное шоу! Приятный сюрприз: во время спектакля появятся и другие многочисленные герои вселенной «Disney»! Только в эту пятницу скидка на второй билет (ценой 599 или 799 грн) по промокоду “rogy” составит 25%!

#ПроЛюбовь

StereoPlaza

14 февраля, 19:00

Стоимость: 400-800 грн. / Купить билеты

-50% на второй билет по промокоду “rogy”

Пока все готовятся к Новому Году, вы можете подготовить сюрприз для своей второй половинки на следующий День влюбленных. Тем более, когда за нашим промокодом скидка на второй билет составил 50%! Большой праздничный концерт «#ПроЛюбовь» пригласили самых лирических музыкантов, с музыкой которой ваш вечер будет неповторимым, незабываемым и преисполненным трогательных эмоций. Песни рок-романтиков из «Друга Ріка» помогут вам понять свои чувства, а легендарные «Скрябін» напомнят о самых приятных переживаниях вашей жизни. В качестве приятного бонуса – молодой исполнитель «Letay», которого вы могли запомнить за экспериментальным, но таким романтическим номером «Мила моя» во время национального отбора песенного конкурса «Евровидение 2019». Всё будет «#ПроЛюбовь»!

Cirque Du Soleil: Crystal

Дворец Спорта

13-16 февраля, 19:00

Стоимость: 999-3039 грн. / Купить билеты

-20% на билеты стоимостью 1499 и 1999 грн по промокоду “rogy”

Мы очень долго ждали этого момента. За последние несколько лет в Украину приезжали звезды самого разного масштаба, от рэперов-ноунеймов до легендарных оперных исполнителей. Но «Cirque Du Soleil» – другое дело. 180 миллионов зрителей в более чем 450 городах на шести континентах! И вот наконец-то самая популярная акробатическо-цирковая группа впервые посетит Киев с новым шоу «Crystal». История о самопознании, погружение в бездны собственной фантазии. Впечатляющие визуальные приемы «Cirque Du Soleil» известны на весь мир, рекомендовано для зрителей всех возрастов! Успейте купить билет в Черную Пятницу, когда их можно приобрести со скидкой 20% по промокоду “rogy”.