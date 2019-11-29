Чорна п'ятниця у розпалі

Сотні магазинів пропонують найвигідніші знижки на свої товари, але враження та яскраві емоції купити набагато складніше! Ми склали добірку кращих концертів, квитки на які найкраще придбати саме в цю п'ятницю, коли їх ціна буде максимально привабливою. Чудова змога знайти рідним подарунок на Новий Рік, Різдво чи День святого Валентина.





The Illusionists

Палац «Україна»

2-5 квітня

Вартість: 590-3590 грн. / Придбати квитки

50% на другий квиток за промокодом “rogy”

«Чудова сімка» магів і чарівників «The Illusionists» відвідає Україну з виступом, яке за видовищністю порівнюють з легендарним «Cirque du Soleil» (який, до речі, теж є в нашому списку)! Бродвейське шоу настільки свого часу зачепило публіку, що прем'єри у світових столицях досі викликають дикий ажіотаж, збираючи переповнені зали охочих долучитись до чарівництва. Ілюзії на межі життя та смерті змінять ваше уявлення про те, що реально, а що — вигадка. З 2 по 5 квітня «The Illusionists» в палаці «Україна» не пропустіть унікальне магічне шоу! Тим паче, що в Чорну П'ятницю ціну на другий квиток за промокодом "rogy" можна розділити на два.

Jamala

МЦКМ

30 листопада, 19:00

Вартість: 690-2590 грн. / Придбати квитки

-20% на всі квитки за промокодом “rogy”

Десять років на сцені це серйозний ювілей. Якщо за цей час артист залишається актуальним, потрібним і відомим, значить його творчість змушує людей відчувати себе краще. Як взагалі людина може не сподобатись, якщо ти чуєш її голос протягом десятиліття! Джамала саме з тих виконавців, з творчістю яких згадуєш події цілої епохи. Ось концерти на Майдані, ось перемога на «Євробаченні» з піснею «1984», ось постійна участь як журі на телевізійних талант-шоу. Зірка на ім'я Джамала з’явилася у 2009 році на міжнародному фестивалі в Юрмалі, а 30 листопада в Жовтневому палаці ви почуєте святкову програму з кращих пісень за її творчу кар'єру.

Detach Acoustic Show

Caribbean Club

8 грудня, 19:00

Вартість: 350-790 грн. / Придбати квитки

-10% на всі квитки за промокодом “rogy”

Часті гості українських музичних фестивалів Detach не припиняють дивувати шанувальників новими форматами своїх живих виступів. Першим гучним сюрпризом зазвичай шалено драйвових рокерів були концерти у супроводі симфонічного оркестру. Музиканти довго зважувались втілити ідею в реальність, але результат виявився дуже емоційним і експресивним. Група вирішила дотримуватися кредо-слогана «Такий Detach ви ще не чули» і 8 грудня в Caribbean Club представлять нові пісні та старі хіти в акустичному форматі! Можна припустити, що знайомі динамічні треки стануть зворушливими та ліричними. Такі зміни особливо доречні до святкового передноворічного настрою. Невеликий подаруночок від нас: квитки на концерт за промокодом "rogy" зі знижкою 10%.

Andrea Bocelli

НСК «Олімпійський»

16 травня, 20:00

Вартість: 999-9999 грн. / Придбати квитки

-30% на другий квиток вартістю від 3000 до 5000 грн за промокодом “rogy”

Як інструментальні мелодії позитивно впливають на зростання квітів, так і людська душа вчиться відчувати нові емоції в найемоційніші моменти оперних арій. Андреа Бочеллі – маестро, виконавець кращих оперних поп-хітів, володар бездоганного голосу та харизми, яка властива тільки суперзіркам. Для меломанів кожна подія, пов'язане з італійським співаком, стає грандіозною. Неможливо не підспівувати пісням «Time to Say Goodbye» або «Ave Maria»! Зустрічайте оваціями маестро Бочеллі на сцені НСК «Олімпійського». І тільки в цю п'ятницю, завдяки промокоду "rogy", можна купити другий квиток за вказаною ціною зі знижкою 30%.

MGZAVREBI

Atlas

16 лютого, 19:00

Вартість: 690-1890 грн. /Придбати квитки

-20% на всі квитки за промокодом “rogy”

Неповторні Mgzavrebi, великі друзі своїх українських шанувальників, у наступному році завітають до Києва з презентацією нового, сьомого за рахунком, альбому «GEO». Сучасні ритми та класичні мелодії — їх виступи несуть потужний заряд позитивної енергії, яка знищує кордони між людьми, змушує співати, танцювати і вчить говорити про кохання. Приходьте на виступ другого головного (перший – Ніно Катамадзе, ніхто не сперечається) музичного символу Грузії в клубі Atlas 16 лютого! Під час Чорної П'ятниці квитки можна придбати зі знижкою 20% – треба брати!

«НеАнгели»

Палац «Україна»

11 грудня, 19:00

Вартість: 400-1650 грн. / Придбати квитки

-20 % на другий квиток за промокодом “rogy” (всього 200 квитків!)

Армія фанатів (а ми бачили скільки людей збирається на їх концертах) з нетерпінням чекала повернення цього гурту під яскраві софіти вітчизняного шоу-бізнесу. Світла і Вікторія з дуету «НеАнгели» повертаються на велику сцену не з пустими руками, а з новим альбомом «13». Їх перший за тривалий час всеукраїнський тур у самому розпалі, але виступ у Києві – вишенька на торті – відбудеться 11 грудня в Палаці «Україна». Поки що можна переслухати улюблені пісні, згадати як співають «НеАнгели» (дивовижні низькі жіночі голоси з приємною хрипотою) і не запізнитися на початок виступу! Чорна П’ятниця дає привід знайти собі компанію, тому що другий на квиток за промокодом "rogy" знижка 20%.

Олег Скрипка & «НАОНІ»: Різдвяний концерт

Палац «Україна»

7 січня, 19:00

200-1150 грн. / Придбати квитки

-30% на другий квиток за промокодом “rogy” (всього 300 квитків!)

Олег Скрипка разом із Національним академічним оркестром народних інструментів («НАОНІ») на численні прохання повертаються на сцену, щоб зіграти програму «на біс!» – традиційний різдвяний концерт «Щедрик». Це одна з кращих музичних колаборацій українських музикантів за останні роки! Синтез відомих народних композицій та артистичність Олега Скрипки надають старим щедрівкам унікального шарму з українським колоритом. Чекаємо всіх охочих на різдвяний вечір в компанії фронтмена легендарних ВВ та найулюбленішого оркестру нашої країни! Якщо придбати другий квиток і ввести промокод "rogy" – отримаєте знижку 30%!

Disney On Ice: Крижане Серце

3-6 січня

Палац Спорту

Вартість: 499-999 грн. / Придбати квитки

-25% за другий квиток вартістю 599 чи 799 грн за промокодом “rogy”

Дякуємо компанії «Disney» за улюблені різдвяні історії. За всі фільми та мультики, які дивляться люди різного віку вже більше півстоліття. Одна з останніх диснеївських казок, яка стала неймовірно популярна по всьому світу – «Крижане Серце» («Frozen»). Неможливо уявити собі підбірку новорічних мультиків без історії принцеси Анни, яка відправляється на пошуки своєї сестри-чарівниці Ельзи. Вперше в Україні! Цю оскароносну казку можна буде побачити в реальності! З 3 по 6 січня сцена Палацу Спорту перетвориться на каток, на якому віртуозні фігуристи покажуть неймовірне театральне шоу! Приємний сюрприз: під час вистави з'являться інші улюблені герої із всесвіту «Disney»! Тільки в цю п'ятницю знижка на другий квиток (ціною 599 або 799 грн) за промокодом "rogy" складе 25%!

#ПроЛюбов

Stereo Plaza

14 лютого, 19:00

Вартість: 400-800 грн. / Придбати квитки

-50% на другий квиток за промокодом “rogy”

Поки всі готуються до Нового Року, ви маєте змогу спокійно підготувати сюрприз для своєї другої половинки до наступного Дня всіх закоханих. Вирішувати краще зараз, тому що за нашим промокодом знижка на другий квиток складає 50%! Великий святковий концерт «#ПроЛюбов» запросили до себе музикантів-ліриків, з музикою яких ваш вечір буде неповторним, незабутнім і сповненим зворушливих емоцій. Пісні рок-романтиків «Друга Ріка» допоможуть зрозуміти свої почуття, а легендарні «Скрябін» нагадають про найприємніші переживання, які були у вашому житті. Приємний бонус — молодий виконавець «Letay», якого ви могли запам'ятати за експериментальним, але романтичним номером «Мила моя» під час національного відбору до пісенного конкурсу «Євробачення 2019». Все буде «#ПроЛюбов»!

Cirque Du Soleil: Crystal

Палац Спорту

13-16 лютого, 19:00

Вартість: 999-3039 грн. / Придбати квитки

-20% на квитки вартістю 1499 та 1999 грн за промокодом “rogy”

Ми дуже довго чекали на цей момент. За останні кілька років в Україні виступали зірки самого різного масштабу: від реперів-ноунеймів до легендарних оперних виконавців. Але «Cirque Du Soleil» зовсім інша справа. 180 мільйонів глядачів у більш ніж 450 містах на шести континентах! І ось, нарешті, найпопулярніша акробатично-циркова група вперше відвідає Київ з новим шоу «Crystal». Історія про самопізнання, занурення в безодні власної фантазії. Дивовижні візуальні прийоми «Cirque Du Soleil» відомі на весь світ, виступ рекомендовано глядачам будь-якого віку! Встигніть купити квиток в Чорну П'ятницю, коли їх можна придбати зі знижкою 20% за промокодом "rogy".