Черная пятница на MAKEUP

По данным Google интерес пользователей к скидкам магазинов растет с началом ноября, а максимальное количество запросов о старте главной распродажи года, длящейся обычно три дня, приходится непосредственно на пятницу. В 2017 году запрос «Black Friday» впервые оставил позади поиск по теме «Рождество».

В основном покупатели ищут скидки на бытовую технику, смартфоны и одежду, запрашивая в поисковике списки брендов, онлайн-магазинов с акциями. Отдельная графа пользовательского интереса – косметика и игрушки, так как эти товары покупают для новогодних подарков.

В этом году Black Friday в интернет-магазине MAKEUP – крупнейшем онлайн ритейле Украины, начинается в ночь с 28 на 29 ноября. Покупателям будут доступны любые категории товаров. В акции участвуют более 500 брендов, среди которых есть и производители элитной косметики и парфюмерии.

«Охота» на скидки, подарки – составляем топ-лист покупок на Черную пятницу

Планирование – это около 60% успешного шопинга, потому что человек со списком необходимых ему товаров давно стал головной болью всех маркетологов. Поэтому сейчас торговой точке важно побудить совершить покупку, предложив покупателю несколько товаров по сниженной цене, добавить к заказу полезный подарок. Так покупатель будет чувствовать себя счастливым и не станет сожалеть о лишних тратах.

Приблизительный шопинг-лист для покупок на MAKEUP:

кисточки, карандаши, расчески, наборы аппликаторов – обычно на такие товары вне скидочных праздников цены фиксированные, а эти инструменты важно периодически обновлять;

бритвенные принадлежности, кремы для бритья, для депиляции – ведущие бренды особенно щедры в ноябре, предлагая такую продукцию в больших, выгодных упаковках;

шампунь, краска для волос, бальзамы и кондиционеры – по акции можно купить товары из более дорогой категории;

парфюмерия, дезодоранты и ароматы для дома, ароматические свечи для романтических новогодних вечеров;

заветный подарок – самой приятной обычно бывает покупка из раздела необязательных, но очень желанных, позвольте себе ее в праздник.

Сюрпризы и подарки к заказу – это комплимент покупателю. Не стоит относиться подозрительно ко всем таким предложениям. На MAKEUP в Черную пятницу и на выходных, вплоть до понедельника, посетителей ждет немало приятных презентов, в том числе и от ведущих брендов. Невероятное количество модной парфюмерии, эффективных кремов и шампуней, мыло ручной работы в оригинальной упаковке, губные помады, тональные основы – и все это со скидкой до 80-90%! Самое время обновить содержимое косметичек и ознакомить домочадцев с новыми брендами уходовой продукции.

Крупные ритейлеры – игра по-честному

В ноябре пользователи вводят запрос «черная пятница» на 200% чаще, чем «скидки» и на 65%, чем «акции». По этой причине многие продавцы предлагают нетерпеливым покупателям альтернативу – ранний старт продаж товаров со скидками в специальном разделе. Такой раздел уже открыт на сайте Makeup.com.ua. Так магазин удовлетворяет интересы покупателей, которые предпочитают разумные траты и не в один день.

Крупные интернет-магазины могут позволить себе гигантские скидки не только в «три счастливых дня». Если внимательно следить за рассылками, можно заметить, что в преддверии большой распродажи проводятся акции на определенные группы товаров и они не менее выгодны предстоящих. Желаем приятных покупок на МЕЙКАП!