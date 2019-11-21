Чорна п'ятниця на MAKEUP

За даними Google інтерес користувачів до знижок магазинів зростає з початком листопада, а максимальна кількість запитів про старт головною розпродажі року, що триває зазвичай три дні, доводиться безпосередньо на п'ятницю. У 2017 році запит «Black Friday» вперше залишив позаду пошук по темі «Різдво».

В основному покупці шукають знижки на побутову техніку, смартфони і одяг, запитуючи в пошуковику списки брендів, онлайн-магазинів з акціями. Окрема графа призначеного для користувача інтересу - косметика та іграшки, так як ці товари купують для новорічних подарунків.

Цього року Black Friday в інтернет-магазині MAKEUP - найбільшому онлайн ритейлі України, починається в ніч з 28 на 29 листопада. Покупцям будуть доступні будь-які категорії товарів. В акції беруть участь понад 500 брендів, серед яких є і виробники елітної косметики і парфумерії.

«Полювання» на знижки, подарунки - складаємо топ-лист покупок на Чорну п'ятницю

Планування - це близько 60% успішного шопінгу, тому що людина зі списком необхідних йому товарів давно став головним болем всіх маркетологів. Тому зараз торговій точці важливо спонукати зробити покупку, запропонувавши покупцеві кілька товарів за зниженою ціною, додати до замовлення корисний подарунок. Так покупець буде відчувати себе щасливим і не стане шкодувати про зайві витрати.

Приблизний шопінг-лист для покупок на MAKEUP:

пензлика, олівці, гребінці, набори аплікаторів - зазвичай на такі товари поза знижкових свят ціни фіксовані, а ці інструменти важливо періодично оновлювати;

приладдя для гоління, креми для гоління, для депіляції - провідні бренди особливо щедрі в листопаді, пропонуючи таку продукцію в більших, вигідних упаковках;

шампунь, фарба для волосся, бальзами та кондиціонери - по акції можна купити товари з більш дорогої категорії;

парфумерія, дезодоранти і аромати для будинку, ароматичні свічки для романтичних новорічних вечорів;

заповітний подарунок - найприємнішою зазвичай буває покупка з розділу необов'язкових, але дуже бажаних, дозвольте собі її в свято.

Сюрпризи і подарунки до замовлення - це комплімент покупцеві. Не варто ставитися підозріло до всіх таких пропозицій. На MAKEUP в Чорну п'ятницю і на вихідних, аж до понеділка, відвідувачів чекає чимало приємних презентів, в тому числі і від провідних брендів. Неймовірна кількість модною парфумерії, ефективних кремів і шампунів, мило ручної роботи в оригінальній упаковці, губні помади, тональні основи - і все це зі знижкою до 80-90%! Саме час оновити вміст косметичок і ознайомити домочадців з новими брендами уходовой продукції.

Великі ритейлери - гра по-чесному

У листопаді користувачі вводять запит «чорна п'ятниця» на 200% частіше, ніж «знижки» і на 65%, ніж «акції». З цієї причини багато продавців пропонують нетерплячим покупцям альтернативу - ранній старт продажів товарів зі знижками в спеціальному розділі. Такий розділ вже відкритий на сайті Makeup.com.ua. Так магазин задовольняє інтереси покупців, які віддають перевагу розумних витрат і не в один день.

Великі інтернет-магазини можуть дозволити собі гігантські знижки не тільки в «три щасливих дня». Якщо уважно стежити за розсилками, можна помітити, що напередодні великого розпродажу проводяться акції на певні групи товарів і вони не менш вигідні ще належить зробити. Бажаємо приємних покупок на макіяж!