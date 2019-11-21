Чорна п'ятниця на MAKEUP

За даними Google інтерес користувачів до знижок магазинів зростає з початком листопада, а максимальна кількість запитів про старт головною розпродажі року, що триває зазвичай три дні, доводиться безпосередньо на п'ятницю. У 2017 році запит «Black Friday» вперше залишив позаду пошук по темі «Різдво».
В основному покупці шукають знижки на побутову техніку, смартфони і одяг, запитуючи в пошуковику списки брендів, онлайн-магазинів з акціями. Окрема графа призначеного для користувача інтересу - косметика та іграшки, так як ці товари купують для новорічних подарунків.
Цього року Black Friday в інтернет-магазині MAKEUP - найбільшому онлайн ритейлі України, починається в ніч з 28 на 29 листопада. Покупцям будуть доступні будь-які категорії товарів. В акції беруть участь понад 500 брендів, серед яких є і виробники елітної косметики і парфумерії.
Планування - це близько 60% успішного шопінгу, тому що людина зі списком необхідних йому товарів давно став головним болем всіх маркетологів. Тому зараз торговій точці важливо спонукати зробити покупку, запропонувавши покупцеві кілька товарів за зниженою ціною, додати до замовлення корисний подарунок. Так покупець буде відчувати себе щасливим і не стане шкодувати про зайві витрати.
Приблизний шопінг-лист для покупок на MAKEUP:
Сюрпризи і подарунки до замовлення - це комплімент покупцеві. Не варто ставитися підозріло до всіх таких пропозицій. На MAKEUP в Чорну п'ятницю і на вихідних, аж до понеділка, відвідувачів чекає чимало приємних презентів, в тому числі і від провідних брендів. Неймовірна кількість модною парфумерії, ефективних кремів і шампунів, мило ручної роботи в оригінальній упаковці, губні помади, тональні основи - і все це зі знижкою до 80-90%! Саме час оновити вміст косметичок і ознайомити домочадців з новими брендами уходовой продукції.
У листопаді користувачі вводять запит «чорна п'ятниця» на 200% частіше, ніж «знижки» і на 65%, ніж «акції». З цієї причини багато продавців пропонують нетерплячим покупцям альтернативу - ранній старт продажів товарів зі знижками в спеціальному розділі. Такий розділ вже відкритий на сайті Makeup.com.ua. Так магазин задовольняє інтереси покупців, які віддають перевагу розумних витрат і не в один день.
Великі інтернет-магазини можуть дозволити собі гігантські знижки не тільки в «три щасливих дня». Якщо уважно стежити за розсилками, можна помітити, що напередодні великого розпродажу проводяться акції на певні групи товарів і вони не менш вигідні ще належить зробити. Бажаємо приємних покупок на макіяж!