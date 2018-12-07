Черная пятница в Киеве: что и где купить, или секреты разумного шопоголика

23 ноября 2018 года в Киеве стартует Черная пятница — день больших распродаж. В нашем материале мы ответим на вопросы: что и где приобрести по выгодной цене и как не попасться на удочку хитрых маркетологов, скупая грудами бесполезный хлам по скидке.

Немного истории

Черная пятница (Black Friday) — пятница после Дня благодарения в США. С этого события начинается сезон предрождественских скидок.

Родоначальником Черной пятницы и распродаж в целом считают Фрэнка Вулворта (1852 –1919). По легенде, работая в юности помощником продавца, Фрэнк однажды выложил на прилавок сезонные товары и прикрепил табличку «Все по 5 центов». В последствии предприимчивый парень основал крупнейшую розничную сеть начала ХХ века. Магазины Woolworth стали прообразом дискаунтеров с постоянными скидками на товары.

Со временем предприниматели осознали, что самую большую прибыль приносят предрождественские продажи, когда люди массово покупают подарки близким. Отсюда и пошла традиция делать большие скидки после Дня благодарения (24 ноября), чтобы всем желающим хватило времени сделать покупки к Рождеству и Новому году.

Где искать скидки в Киеве

Черная пятница 2018 в Украине стартует 23 ноября с 00:01. У нас этот день проходит значительно скромнее, чем в США, но с каждым годом все больше магазинов, торговых центров и интернет-площадок готовы снизить цены для покупателей.

В 2018 обещают скидки магазины техники и электроники : «Розетка», «Алло», «Фокстрот», «Эльдорадо», «Цитрус», Comfy, «Эпицентр», Telemart.ua, «ЗОНА 51», LuckyPrint.

Любителям одежды, обуви и аксессуаров стоит заглянуть на сайты Kasta, Lamoda, Answear, Leboutique и посетить брендовые бутики в больших ТРЦ.

Косметикой по акционным ценам вас порадует Eva, Kosmo, Parfums.ua, MakeUp.

Товары для детей со скидками можно купить в магазинах «Пампик», «Антошка», «Будинок іграшок».

Маркетинговые уловки

Каждый год, привлекая покупателей скидками, маркетологи преследуют одну цель: сделать так, чтобы человек купил больше, чем собирался. И успешно справляются с этой задачей! Например, по данным статистики, около 20% всех розничных покупок в США происходит в период между Черной пятницей и Рождеством.

Сегодня в арсенале маркетологов знание экономических законов, психологии покупателя и новейшие достижения науки и техники. Места расположения определенных товаров, музыкальное сопровождение и ароматы — все продумано до мелочей. Кроме того, собрать нужную информацию для анализа и выводов помогаем мы сами, заполняя различные анкеты для получения подарка или карты постоянного клиента.

Также немаловажную роль во время скидок играет ажиотаж, созданный наплывом покупателей. Боясь опоздать в погоне за желанным товаром по низкой цене, люди готовы покупать больше и без лишних раздумий брать на самом деле ненужные вещи.

Советы бывалого покупателя

Как же обезопасить себя от маркетинговых ловушек и уйти домой только с полезными покупками?

1. Присматривать вещи заранее.

Походите по магазинам до начала акций, пролистайте онлайн-каталоги на сайтах. Это поможет без спешки обдумать, нужна вам какая-либо вещь или нет, что и где лучше купить.

2. Составлять список нужного.

Идите на распродажу со списком вещей, которые хотите приобрести. Так вы не будете блуждать в торговых залах бесцельно и хватать приглянувшиеся вещи под воздействием общего ажиотажа.

3. Покупать базовые вещи.

Если вы решились на незапланированные покупки, то перед тем, как нести товар на кассу, обдумайте, с чем это носить или как часто вы сможете этим пользоваться.

Берите одежду, которая подходит под все, например: базовые футболки, водолазки и рубашки нейтральных цветов, классический костюм или бежевые лодочки. Без особых раздумий можно покупать шарфики, шейные платки, кожаные пояса, бижутерию – аксессуары проще вписать в гардероб.

Выбирайте косметику, которой пользуетесь чаще всего: тушь, крем для рук, подводка для глаз в Eva.ua с хорошей скидкой — пригодится вам и подойдет для подарка близким.

4. Не берите залежавшуюся на складе технику или одежду из старых коллекций.

Современные технологии развиваются очень быстро, поэтому смартфон, выпущенный в 2015 году, скорее всего будет морально устаревшим. Мода также переменчива — интересные фасоны двухлетней давности не добавят вам стиля и уверенности в себе.

5. Будьте внимательными и придирчивыми.

Проверяйте комплектацию техники, следите, чтобы товар был без внешних дефектов и потертостей (недобросовестные продавцы могут продавать со скидкой тестовые экземпляры с прилавков).

При покупке одежды обязательно проверьте вещь на наличие пятен или повреждений, оцените качество швов и материала. Если вашего размера нет, не берите «соседний». В спешке может показаться, что вещь сидит нормально, но при длительной носке одежда будет причинять вам дискомфорт или висеть мешком.

И помните о главном правиле распродаж: если сомневаетесь, от покупки лучше отказаться.