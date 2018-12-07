Чорна п'ятниця в Києві: що і де купити, або секрети розумного шопоголіка

23 листопада 2018 року в Києві стартує Чорна п'ятниця - день великих розпродажів. У нашому матеріалі ми відповімо на питання: що і де придбати за вигідною ціною і як не попастися на вудку хитрих маркетологів, скуповуючи купами даремний непотріб по знижці.

Трішки історії

Чорна п'ятниця (Black Friday) - п'ятниця після Дня подяки в США. З цієї події починається сезон передріздвяних знижок.

Родоначальником Чорної п'ятниці і розпродажів в цілому вважають Френка Вулворта (1852 -1919). За легендою, працюючи в юності помічником продавця, Френк одного разу виклав на прилавок сезонні товари і прикріпив табличку «Все по 5 центів». Надалі підприємливий хлопець заснував найбільшу роздрібну мережу початку ХХ століття. Магазини Woolworth стали прообразом дискаунтерів з постійними знижками на товари.

Згодом підприємці усвідомили, що найбільший прибуток приносять передріздвяні продажі, коли люди масово купують подарунки близьким. Звідси і пішла традиція робити великі знижки після Дня подяки (24 листопада), щоб усім бажаючим вистачило часу зробити покупки до Різдва і Нового року.

Де шукати знижки в Києві



Чорна п'ятниця 2018 у Україні стартує 23 листопада з 00:01. У нас цей день проходить значно скромніше, ніж в США, але з кожним роком все більше магазинів, торгових центрів і інтернет-майданчиків готові знизити ціни для покупців.

У 2018 обіцяють знижки магазини техніки та електроніки : «Розетка», «Алло», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Цитрус», Comfy, «Епіцентр», Telemart.ua, «ЗОНА 51», LuckyPrint.

: «Розетка», «Алло», «Фокстрот», «Ельдорадо», «Цитрус», Comfy, «Епіцентр», Telemart.ua, «ЗОНА 51», LuckyPrint. Любителям одягу, взуття та аксесуарів варто заглянути на сайти Kasta, Lamoda, Answear, Leboutique і відвідати брендові бутики в великих ТРЦ.

варто заглянути на сайти Kasta, Lamoda, Answear, Leboutique і відвідати брендові бутики в великих ТРЦ. Косметикою за акційними цінами вас порадує Eva, Kosmo, Parfums.ua, MakeUp.

за акційними цінами вас порадує Eva, Kosmo, Parfums.ua, MakeUp. Товари для дітей зі знижками можна купити в магазинах «Пампік», «Антошка», «Будинок іграшок».

Маркетингові виверти

Щороку, залучаючи покупців знижками, маркетологи переслідують одну мету: зробити так, щоб людина купила більше, ніж збирався. І успішно справляються з цим завданням! Наприклад, за даними статистики, близько 20% всіх роздрібних покупок в США відбувається в період між Чорною п'ятницею і Різдвом.

Сьогодні в арсеналі маркетологів знання економічних законів, психології покупця і новітні досягнення науки і техніки. Місця розташування певних товарів, музичний супровід і аромати - все продумано до дрібниць. Крім того, зібрати потрібну інформацію для аналізу та висновків допомагаємо ми самі, заповнюючи різні анкети для отримання подарунка або карти постійного клієнта.

Також важливу роль під час знижок грає ажіотаж, створений напливом покупців. Боячисьспізнитися в гонитві за бажаним товаром за низькою ціною, люди готові купувати більше і без зайвих роздумів брати насправді непотрібні речі.

Поради бувалого покупця

Як же убезпечити себе від маркетингових пасток і піти додому тільки з корисними покупками?

1. Доглядати речі заздалегідь.

Походіть по магазинах до початку акцій, перегорніть онлайн-каталоги на сайтах. Це допоможе без поспіху обдумати, потрібна вам будь-яка річ чи ні, що і де краще купити.

2. Складати список потрібного.

Ідіть на розпродаж зі списком речей, які хочете придбати. Так ви не будете блукати в торгових залах безцільно і хапати сподобалися речі під впливом загального ажіотажу.

3. Купувати базові речі.

Якщо ви зважилися на незаплановані покупки, то перед тим, як нести товар на касу, обміркуйте, з чим це носити або як часто ви зможете цим користуватися.

Беріть одяг, яка підходить під всі, наприклад: базові футболки, водолазки і сорочки нейтральних кольорів, класичний костюм або бежеві човники. Без особливих роздумів можна купувати шарфики, шийні хустки, шкіряні пояси, біжутерію - аксесуари простіше вписати в гардероб.

Вибирайте косметику, якою користуєтеся найчастіше: туш, крем для рук, підводка для очей в Eva.ua з хорошою знижкою - стане в нагоді вам і підійде для подарунка близьким.

4. Не беріть залежалу на складі техніку або одяг зі старих колекцій.

Сучасні технології розвиваються дуже швидко, тому смартфон, випущений в 2015 році, швидше за все буде морально застарілим. Мода також мінлива - цікаві фасони дворічної давності не додадуть вам стилю і впевненості в собі.

5. Будьте уважними і прискіпливими.

Перевіряйте комплектацію техніки, стежте, щоб товар був без зовнішніх дефектів і потертостей (недобросовісні продавці можуть продавати зі знижкою тестові екземпляри з прилавків).

При покупці одягу обов'язково перевірте річ на наявність плям або пошкоджень, оцініть якість швів і матеріалу. Якщо вашого розміру немає, не беріть «сусідній». У поспіху може здатися, що річ сидить нормально, але при тривалій шкарпетці одяг буде завдавати вам дискомфорт або висіти мішком.

І пам'ятайте про головне правило розпродажів: якщо сумніваєтеся, від покупки краще відмовитися.