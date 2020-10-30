Черная пятница 2020. Как быстро найти все скидки с Price.ua

500 000+ акций, скидок или подарков: как выбрать товар по лучшей цене, сэкономив время и деньги.

До Черной пятницы осталось меньше месяца. Уже пора готовиться к глобальной распродаже, которая пройдет 27 ноября, и присматривать новый смартфон. Как не утонуть в мире скидок, которые скоро посыпятся со всех сторон?

Есть несколько вариантов сравнения акционных цен.

Поход по магазинам. Откровенно говоря, не лучший выбор. Во-первых, эпоха коронавируса – не время для шоппинга. Во-вторых, придется убить уйму времени, чтобы обойти несколько магазинов, пересмотреть ассортимент и запомнить цены.

Скидки на сайтах магазинов. Это намного проще, чем поход по магазинам. Но придется прошерстить множество вкладок, чтобы сравнить цены на один и тот же товар у разных продавцов.

Использовать сайты-агрегаторы вроде Price.ua. Это в разы экономит время. Потому что на сайте специальный раздел Акции и скидки, посвящённый акциям и скидкам. В нем собраны товары из 150 магазинов, которые предлагают покупателям 500 000+ акций, скидок или подарков.

Их можно отсортировать по:

по категориям товаров;

видам акций;

производителям;

магазинам.

В акционные предложения входят скидки, бонусы и подарки, бесплатная доставка, промо-предложения.

Чтобы из тысяч предложений выбрать крутой смартфон или любой другой товар по выгодной цене, пользуйтесь Сортировкой:

По популярности

Времени окончания

Размеру скидки

От дешевых к дорогим

От дорогих к дешевым

В разделе можно выбрать не только категорию товаров, но и бренд.

А если вы хотите перед покупкой осмотреть товар и лично забрать его из магазина, выбирайте свой регион и мониторьте цены в магазинах вашего города.

Классно, что можно подписаться на уведомления: не придется постояно выслеживать мега-выгодную скидку у магазина – Price.ua сам пришлет уведомление на указанную почту.

Как искать скидки на Price.ua?

Например, мы ищем акционный iPhone. Выбираем категорию "Мобильная связь", переходим во вкладку "телефоны". В окне "Производители" выбираем Apple. На экран выводятся акции всех магазинов техники или можно быстро перейти на страницу скидок на iPhone – https://price.ua/skidki/apple/salecatv61c52.html

Если хочется поймать самую “жирную” скидку, нужно отсортировать результаты по “Размеру скидки”. Например, у нашего Айфона максимальная скидка – 48%, но в среднем скидки не более 20%.

Хочется отхватить по скидке самую крутую модель? Выбираем сортировку от дорогих к дешевым. А если нам хотя бы старенький Айфон, ищем модель подешевле: выбираем сортировку от дешевых к дорогим.

На карточке с описанием товара указана дата окончания акции, чтобы вы могли запланировать покупку.

Карточку товара можно отправить в Избранное (wish-list), чтобы не потерять и мониторить цену.

Переходим на сайт продавца. Вчитываемся в детали предложения. Не забудьте обратить внимание на репутацию продавца и отзывы покупателя.

Выбирайте проверенного продавца. Изучите отзывы и рейтинг.

Лучше выбрать скидку 10% от известной торговой сети, чем 70% у компании-однодневки.

Мониторьте цены, чтобы быть уверенным: скидка реальна.

Сравнивайте цены на товары.

Никогда не давайте 100% предоплату за товар. В идеале, приобретайте товар наложенным платежом или самостоятельно забирайте в магазине.

Проверяйте товар сразу же при получении.

Крутых покупок и больших скидок в Черную пятницу!