Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

500 000+ акцій, знижок та подарунків: як обрати товар за найкращою ціною, заощадивши час і гроші.

До Чорної п'ятниці залишилося менш як місяць. Вже пора готуватися до глобального розпродажу, який пройде 27 листопада, та шукати новий смартфон. Як не потонути в у знижках, що скоро посипляться звідусіль?

Є кілька варіантів порівняння акційних цін.

Похід по магазинах. Не найкращий вибір. По-перше, епоха коронавируса - не час для шопінгу. По-друге, доведеться вбити багато часу, аби обійти кілька магазинів, переглянути асортимент та запам'ятати ціни.

Знижки на сайтах магазинів. Це набагато простіше, ніж похід по магазинах. Але доведеться переглянути безліч вкладок, щоб порівняти ціни на один і той же товар у різних продавців.

Використовувати сайти-агрегатори на зразок Price.ua. Це в рази економить час. Тому що на сайті є спеціальний розділ АКЦІЇ, присвячений акціям та знижкам. У ньому зібрані товари з 150 магазинів, які пропонують покупцям 500 000+ акцій, знижок або подарунків.

Їх можна впорядкувати за:

за категоріями товарів;

видам акцій;

виробникам;

магазинам.

В акційні пропозиції входять знижки, бонуси та подарунки, безкоштовна доставка, промо-пропозиції.

Аби з тисяч пропозицій вибрати крутий смартфон або будь-який інший товар за вигідною ціною, відсортруйте результати пошуку як вам зручно:

Популярність

Час закінчення

Розмір знижки

Від дешевих до дорогих

Від дорогих до дешевих

У розділі можна вибрати не тільки категорію товарів, але і бренд.

А якщо ви хочете перед покупкою оглянути товар та особисто забрати його з магазину, обирайте свій регіон та моніторьте ціни в магазинах вашого міста.

Класно, що можна підписатися на повідомлення: не доведеться постійно вистежувати мега-вигідні знижки у магазина - Price.ua сам пришле повідомлення на пошту.

Як шукати знижки на Price.ua?

Наприклад, ми шукаємо акційний iPhone. Обираємо категорію "Мобільний зв'язок", переходимо у вкладку "телефони". У вікні "Виробники" обираємо Apple. На екрані виводяться акції всіх магазинів техніки или можна швидко перейти на сторінку знижок на iPhone - https://price.ua/skidki/apple/salecatv61c52.html

Якщо хочеться спіймати "жирну" знижку, потрібно впорядкувати результати, обравши "Розмір знижки". Наприклад, у нашого Айфона максимальна знижка - 48%, але в середньому знижки не більше 20%.

Хочеться упіймати за знижкою найкрутішу модель? Обираємо сортування від дорогих до дешевих. А якщо нас влаштує хоча б старенький Айфон, шукаємо модель дешевше: обираємо сортування від дешевих до дорогих.

На картці з описом товару вказана дата закінчення акції, аби ви могли запланувати покупку.

Картку товару можна занести у Вибране (wish-list), щоб не втратити та моніторити ціну.

Переходимо на сайт продавця. Дізнаємось деталі. Не забудьте звернути увагу на репутацію продавця та відгуки покупців.

Обирайте перевіреного продавця. Вивчіть відгуки та рейтинг.

Краще вибрати знижку 10% від відомої торгової мережі, ніж 70% у "народженої" компанії.

Моніторьте ціни, щоб бути впевненим: знижка реальна. І продавець не обдурив вас, виставивши цінник 70%, хоча вчора товар коштував стільки ж.

Порівнюйте ціни на товари.

Ніколи не давайте 100% передоплату. В ідеалі, придбайте товар з післяплатою або самостійно заберіть в магазині.

Перевіряйте товар відразу ж при отриманні.

Крутих покупок і великих знижок в Чорну п'ятницю!