Черная пятница 2020. Как быстро найти все скидки с Price.ua

500 000+ акций, скидок или подарков: как выбрать товар по лучшей цене, сэкономив время и деньги.
До Черной пятницы осталось меньше месяца. Уже пора готовиться к глобальной распродаже, которая пройдет 27 ноября, и присматривать новый смартфон. Как не утонуть в мире скидок, которые скоро посыпятся со всех сторон?
Есть несколько вариантов сравнения акционных цен.
Их можно отсортировать по:
В акционные предложения входят скидки, бонусы и подарки, бесплатная доставка, промо-предложения.
Чтобы из тысяч предложений выбрать крутой смартфон или любой другой товар по выгодной цене, пользуйтесь Сортировкой:
В разделе можно выбрать не только категорию товаров, но и бренд.
А если вы хотите перед покупкой осмотреть товар и лично забрать его из магазина, выбирайте свой регион и мониторьте цены в магазинах вашего города.
Классно, что можно подписаться на уведомления: не придется постояно выслеживать мега-выгодную скидку у магазина – Price.ua сам пришлет уведомление на указанную почту.
Например, мы ищем акционный iPhone. Выбираем категорию "Мобильная связь", переходим во вкладку "телефоны". В окне "Производители" выбираем Apple. На экран выводятся акции всех магазинов техники или можно быстро перейти на страницу скидок на iPhone – https://price.ua/skidki/apple/salecatv61c52.html
Если хочется поймать самую “жирную” скидку, нужно отсортировать результаты по “Размеру скидки”. Например, у нашего Айфона максимальная скидка – 48%, но в среднем скидки не более 20%.
Хочется отхватить по скидке самую крутую модель? Выбираем сортировку от дорогих к дешевым. А если нам хотя бы старенький Айфон, ищем модель подешевле: выбираем сортировку от дешевых к дорогим.
На карточке с описанием товара указана дата окончания акции, чтобы вы могли запланировать покупку.
Карточку товара можно отправить в Избранное (wish-list), чтобы не потерять и мониторить цену.
Переходим на сайт продавца. Вчитываемся в детали предложения. Не забудьте обратить внимание на репутацию продавца и отзывы покупателя.
Крутых покупок и больших скидок в Черную пятницу!