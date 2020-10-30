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Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

Прес-релізи, П'ятниця 30 жовтня 2020 12:40

500 000+ акцій, знижок та подарунків: як обрати товар за найкращою ціною, заощадивши час і гроші.

Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

До Чорної п'ятниці залишилося менш як місяць. Вже пора готуватися до глобального розпродажу, який пройде 27 листопада, та шукати новий смартфон. Як не потонути в у знижках, що скоро посипляться звідусіль?

Є кілька варіантів порівняння акційних цін.

  • Похід по магазинах. Не найкращий вибір. По-перше, епоха коронавируса - не час для шопінгу. По-друге, доведеться вбити багато часу, аби обійти кілька магазинів, переглянути асортимент та запам'ятати ціни.
  • Знижки на сайтах магазинів. Це набагато простіше, ніж похід по магазинах. Але доведеться переглянути безліч вкладок, щоб порівняти ціни на один і той же товар у різних продавців.
  • Використовувати сайти-агрегатори на зразок Price.ua. Це в рази економить час. Тому що на сайті є спеціальний розділ АКЦІЇ, присвячений акціям та знижкам. У ньому зібрані товари з 150 магазинів, які пропонують покупцям 500 000+ акцій, знижок або подарунків.

Їх можна впорядкувати за:

  • за категоріями товарів;
  • видам акцій;
  • виробникам;
  • магазинам.

Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

В акційні пропозиції входять знижки, бонуси та подарунки, безкоштовна доставка, промо-пропозиції.

Аби з тисяч пропозицій вибрати крутий смартфон або будь-який інший товар за вигідною ціною, відсортруйте результати пошуку як вам зручно:

  • Популярність
  • Час закінчення
  • Розмір знижки
  • Від дешевих до дорогих
  • Від дорогих до дешевих

У розділі можна вибрати не тільки категорію товарів, але і бренд.

А якщо ви хочете перед покупкою оглянути товар та особисто забрати його з магазину, обирайте свій регіон та моніторьте ціни в магазинах вашого міста.

Класно, що можна підписатися на повідомлення: не доведеться постійно вистежувати мега-вигідні знижки у магазина - Price.ua сам пришле повідомлення на пошту.

Як шукати знижки на Price.ua?

Наприклад, ми шукаємо акційний iPhone. Обираємо категорію "Мобільний зв'язок", переходимо у вкладку "телефони". У вікні "Виробники" обираємо Apple. На екрані виводяться акції всіх магазинів техніки или можна швидко перейти на сторінку знижок на iPhone - https://price.ua/skidki/apple/salecatv61c52.html

Якщо хочеться спіймати "жирну" знижку, потрібно впорядкувати результати, обравши "Розмір знижки". Наприклад, у нашого Айфона максимальна знижка - 48%, але в середньому знижки не більше 20%.

Хочеться упіймати за знижкою найкрутішу модель? Обираємо сортування від дорогих до дешевих. А якщо нас влаштує хоча б старенький Айфон, шукаємо модель дешевше: обираємо сортування від дешевих до дорогих.

На картці з описом товару вказана дата закінчення акції, аби ви могли запланувати покупку.

Картку товару можна занести у Вибране (wish-list), щоб не втратити та моніторити ціну.

Переходимо на сайт продавця. Дізнаємось деталі. Не забудьте звернути увагу на репутацію продавця та відгуки покупців.

  • Обирайте перевіреного продавця. Вивчіть відгуки та рейтинг.
  • Краще вибрати знижку 10% від відомої торгової мережі, ніж 70% у "народженої" компанії.
  • Моніторьте ціни, щоб бути впевненим: знижка реальна. І продавець не обдурив вас, виставивши цінник 70%, хоча вчора товар коштував стільки ж.
  • Порівнюйте ціни на товари.
  • Ніколи не давайте 100% передоплату. В ідеалі, придбайте товар з післяплатою або самостійно заберіть в магазині.
  • Перевіряйте товар відразу ж при отриманні.

Крутих покупок і великих знижок в Чорну п'ятницю!

Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

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