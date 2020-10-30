Чорна п'ятниця 2020. Як швидко знайти всі знижки з Price.ua

500 000+ акцій, знижок та подарунків: як обрати товар за найкращою ціною, заощадивши час і гроші.
До Чорної п'ятниці залишилося менш як місяць. Вже пора готуватися до глобального розпродажу, який пройде 27 листопада, та шукати новий смартфон. Як не потонути в у знижках, що скоро посипляться звідусіль?
Є кілька варіантів порівняння акційних цін.
Їх можна впорядкувати за:
В акційні пропозиції входять знижки, бонуси та подарунки, безкоштовна доставка, промо-пропозиції.
Аби з тисяч пропозицій вибрати крутий смартфон або будь-який інший товар за вигідною ціною, відсортруйте результати пошуку як вам зручно:
У розділі можна вибрати не тільки категорію товарів, але і бренд.
А якщо ви хочете перед покупкою оглянути товар та особисто забрати його з магазину, обирайте свій регіон та моніторьте ціни в магазинах вашого міста.
Класно, що можна підписатися на повідомлення: не доведеться постійно вистежувати мега-вигідні знижки у магазина - Price.ua сам пришле повідомлення на пошту.
Наприклад, ми шукаємо акційний iPhone. Обираємо категорію "Мобільний зв'язок", переходимо у вкладку "телефони". У вікні "Виробники" обираємо Apple. На екрані виводяться акції всіх магазинів техніки или можна швидко перейти на сторінку знижок на iPhone - https://price.ua/skidki/apple/salecatv61c52.html
Якщо хочеться спіймати "жирну" знижку, потрібно впорядкувати результати, обравши "Розмір знижки". Наприклад, у нашого Айфона максимальна знижка - 48%, але в середньому знижки не більше 20%.
Хочеться упіймати за знижкою найкрутішу модель? Обираємо сортування від дорогих до дешевих. А якщо нас влаштує хоча б старенький Айфон, шукаємо модель дешевше: обираємо сортування від дешевих до дорогих.
На картці з описом товару вказана дата закінчення акції, аби ви могли запланувати покупку.
Картку товару можна занести у Вибране (wish-list), щоб не втратити та моніторити ціну.
Переходимо на сайт продавця. Дізнаємось деталі. Не забудьте звернути увагу на репутацію продавця та відгуки покупців.
Крутих покупок і великих знижок в Чорну п'ятницю!