"Черная плесень" из Индии: эксперт рассказала, кто в зоне риска

В Индии эпидемия мукормикоза, опасной инфекции, известной как "черный грибок" или "черная плесень". Эксперт рассказала, кто в зоне риска, чтобы заразиться.

Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина .

По ее словам, это заболевание встречается у людей с глубоким иммунодефицитом.

"Опасность в том, что, когда при лечении людей от COVID-19 им дают мощные стероидные гормоны, они могут вызвать иммунодефицит. Хотя риск появления этой плесени относительно низкий для общей популяции", - сообщила Виноград.

Этот грибок есть везде, но болеют им только люди, имеющие очень сильный иммунодефицит.