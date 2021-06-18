"Черная плесень" из Индии: эксперт рассказала, кто в зоне риска

В Индии эпидемия мукормикоза, опасной инфекции, известной как "черный грибок" или "черная плесень". Эксперт рассказала, кто в зоне риска, чтобы заразиться.
Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина.
По ее словам, это заболевание встречается у людей с глубоким иммунодефицитом.
"Опасность в том, что, когда при лечении людей от COVID-19 им дают мощные стероидные гормоны, они могут вызвать иммунодефицит. Хотя риск появления этой плесени относительно низкий для общей популяции", - сообщила Виноград.
Этот грибок есть везде, но болеют им только люди, имеющие очень сильный иммунодефицит.
Напомним, в Индии выявили первый случай "зеленого грибка" у переболевшего COVID.
Ранее стало известно, что параллельно с COVID-19 в стране начинается эпидемия еще одной болезни - мукоромикоза.