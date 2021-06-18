"Чорна цвіль" з Індії: експерт розповіла, хто в зоні ризику

В Індії епідемія мукормікозу, небезпечної інфекції, відомої як "чорний грибок" або "чорна цвіль". Експерт розповіла, хто в зоні ризику, щоб заразитися.

Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна .

За її словами, це захворювання зустрічається у людей з глибоким імунодефіцитом.

"Небезпека полягає в тому, що при лікуванні людей з COVID-19 вони отримують потужні стероїдні гормони, вони можуть викликати імунодефіцит. Хоча ризик появи цієї цвілі відносно низький для загальної популяції", - повідомила Виноград.

Цей грибок є скрізь, але хворіють ним тільки люди, які мають дуже сильний імунодефіцит.