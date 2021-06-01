"Черная плесень" добралась до Ирака: есть первые жертвы

В Ираке подтвердили заражение мукормикозом, также известным как "черная плесень". От болезни умерли два человека.

Об этом сообщает издание Rudaw.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения Ирака Дхи-Кар Аммар Аль-Замили, первая жертва умерла в городе Насирия. О том, что он заболел "черной плесенью" стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего. "Случаи появления черной плесени возникают в результате осложнений, вызванных заражением коронавирусом, из-за ослабления иммунитета", - заявил он. Спикер Департамента также добавил, что в стране зарегистрировано еще четіре случая заражения "черной плесенью".