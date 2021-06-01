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"Чорна цвіль" дісталася до Іраку: є перші жертви

Автор: РБК-Україна

В Іраку підтвердили зараження мукормікозом, також відомим як "чорна цвіль". Від хвороби померли дві людини.

Про це повідомляє видання Rudaw.

За словами прес-секретаря департаменту охорони здоров'я Іраку Дхі-Кар Аммар Аль-Замілі, перша жертва померла в місті Насирія. Про те, що він захворів "чорною цвіллю" стало відомо, коли видавали свідоцтво про смерть загиблого.

"Випадки появи чорної цвілі виникають в результаті ускладнень, викликаних зараженням коронавірусом, через ослаблення імунітету", - заявив він.

Спікер Департаменту також додав, що в країні зареєстровано ще чотири випадки зараження "чорною пліснявою".

Нагадавши, в Індії від мукормікозу постраждали понад 9 тисяч осіб. При цьому 250 осіб померли від грибкового захворювання.

Хвороба вражає легені, очі та інші органи і калічить людей.

Крім того, вчені виявили, що вакцини від коронавірусу ефективні від штаму, який з'явився в Індії.

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