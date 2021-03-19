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Черкассы не планируют ужесточать карантин: для этого пока нет причин

Автор: Игорь Литвиненко

Черкасские городские власти не планируют пока ужесточать карантин. По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, для этого сейчас нет причин.

Об этом Бондаренко заявил во время видеообращения в Facebook.

По его словам, городские власти постоянно находятся в контакте с врачами. Сейчас ситуация в городе контролируемая.

"На сегодняшний день в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. Если будет изменение количества больных, будут определенные ограничительные меры. Но мы будем делать их исключительно советуясь с нашими врачами", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что сейчас в Черкассах госпитализированы 105 человек из-за COVID-19:

  • черкасский роддом 51 человек;
  • первая городская больница - 17;
  • третья городская больница - 34.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки коронавирусом заразились еще 15 850 человек. В Черкасской области подтвердили 536 новых случаев.

Отметим, Черкасская область находится в "оранжевой" зоне карантина, которая является зоной риска для введения локдауна в регионе. При этом в регионе превышен показатель госпитализаций. По состоянию на 19 марта в Украине пять регионов находятся в "красной" зоне, 12 областей - "оранжевые", 8 - "желтые".

Ранее РБК-Украина писало, что сегодня Киев внесли в "красную" зону карантина. До этого в столице ужесточили ограничения, который вступят в силу с 20 марта.

Также днями сообщалось, что в Черкассах разворачивают временный госпиталь для пациентов с COVID.

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