Черкассы не планируют ужесточать карантин: для этого пока нет причин

Черкасские городские власти не планируют пока ужесточать карантин. По словам мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, для этого сейчас нет причин.

Об этом Бондаренко заявил во время видеообращения в Facebook .

По его словам, городские власти постоянно находятся в контакте с врачами. Сейчас ситуация в городе контролируемая.

"На сегодняшний день в городе Черкассы ситуация контролируется. Достаточного количества больных, чтобы вводить какие-то дополнительные ограничительные меры нет. Мы постоянно на связи с нашими врачами. Если будет изменение количества больных, будут определенные ограничительные меры. Но мы будем делать их исключительно советуясь с нашими врачами", - сообщил Бондаренко.

Он добавил, что сейчас в Черкассах госпитализированы 105 человек из-за COVID-19: