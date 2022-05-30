В Черкасской области женщина-депутат хотела продать автомобиль для ВСУ

В Черновицкой области женщина-депутат вместе со своим мужем пытались продать автомобиль, который поступил в Украину в качестве благотворительной помощи ВСУ. Супругам сообщено о подозрении в хищении гуманитарной помощи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, подозреваемые, будучи председателем и членом благотворительной организации, во время военного положения организовали незаконную реализацию гуманитарной помощи.
Супруги пытались продать за 4500 долларов США завезенное в качестве гуманитарной помощи в Украину транспортное средство марки "Volkswagen LT28", предназначенное для передачи ВСУ.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.
Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая предназначалась ВСУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
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