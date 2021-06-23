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В Черкасской области завершается реконструкция участка "Дороги единства"

Автор: РБК-Украина

В Черкасской области близится к завершению реконструкция отрезка "Дороги единства" М-30 Стрый-Изварино. Дорожники заключили финишный слой покрытия между селами Гроздево и Бабанка Уманского района.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

Работы ведутся в рамках программы президента "Большая стройка".

На участке был устроен верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядная компания «ШРБУ-48» вскоре начнет работы по укреплению обочины и устройству съездов, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Как пояснили в "Укравтодоре", дорожная одежда на участке после ремонта состоит из выравнивающего и нижнего слоев крупнозернистого асфальтобетона и финишного верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Трасса М-30, общей длиной 1392,3 км, станет самой длинной трассой Украины и соединит восток и запад страны. Она объединит две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Завершить работы по созданию дороги планируется к 30-й годовщине Независимости.

Часть трассы М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, которая проходит на Черкасчине, будет отремонтирована по всей протяженности.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

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