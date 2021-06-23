ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Черкасской области завершается реконструкция участка "Дороги единства"

Новина українською →
Черкассы, Среда 23 июня 2021 11:29
В Черкасской области завершается реконструкция участка "Дороги единства" Фото: в Черкасской области завершается реконструкция участка "Дороги единства" (facebook.com)
Автор: РБК-Украина

В Черкасской области близится к завершению реконструкция отрезка "Дороги единства" М-30 Стрый-Изварино. Дорожники заключили финишный слой покрытия между селами Гроздево и Бабанка Уманского района.

Об этом сообщили в "Укравтодоре".

Работы ведутся в рамках программы президента "Большая стройка".

На участке был устроен верхний слой дорожной одежды из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Подрядная компания «ШРБУ-48» вскоре начнет работы по укреплению обочины и устройству съездов, нанесению разметки и установке дорожных знаков.

Как пояснили в "Укравтодоре", дорожная одежда на участке после ремонта состоит из выравнивающего и нижнего слоев крупнозернистого асфальтобетона и финишного верхнего слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Трасса М-30, общей длиной 1392,3 км, станет самой длинной трассой Украины и соединит восток и запад страны. Она объединит две дороги международного значения М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка и М-04 Знаменка - Луганск - Изварино. Завершить работы по созданию дороги планируется к 30-й годовщине Независимости.

Часть трассы М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка, которая проходит на Черкасчине, будет отремонтирована по всей протяженности.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко озвучил цели программы на этот год - построить и обновить 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черкасская область дороги
NEWS
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
Рост случаев: в Украине 835 новых заражений коронавирусом
DAILY
Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Конкурсный тупик. Почему в Украине не могут выбрать руководство САП, ГБР и БЭБ