У Черкаській області завершується реконструкція ділянки "Дороги єдності"
У Черкаській області наближається до завершення реконструкція відтинку "Дороги єдності" М-30 Стрий-Ізварине. Дорожники уклали фінішний шар покриття між селами Гроздеве та Бабанка Уманського району.
Про це повідомили в "Укравтодорі".
Роботи ведуться у рамках програми президента "Велике будівництво".
На ділянці було влаштовано верхній шар дорожнього одягу з щебенево-мастикового асфальтобетону. Підрядна компанія "ШРБУ-48" незабаром розпочне роботи з укріплення узбіччя та влаштування з’їздів, нанесення розмітки та установки дорожніх знаків.
Як пояснили в "Укравтодорі", дорожній одяг на ділянці після ремонту складається з вирівнюючого та нижнього шарів крупнозернистого асфальтобетону і фінішного верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону.
Траса М-30, загальною довжиною 1392,3 км, стане найдовшою трасою України і з’єднає схід та захід країни. Вона об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Завершити роботи із створення дороги планується до 30-ї річниці Незалежності.
Частина траси М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, яка проходить на Черкащині, буде відремонтована по всій протяжності.
Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко озвучив цілі програми на цей рік - збудувати і оновити 6500 км доріг та 245 штучних споруд.