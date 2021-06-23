У Черкаській області завершується реконструкція ділянки "Дороги єдності"

У Черкаській області наближається до завершення реконструкція відтинку "Дороги єдності" М-30 Стрий-Ізварине. Дорожники уклали фінішний шар покриття між селами Гроздеве та Бабанка Уманського району.

Про це повідомили в " Укравтодорі" .

Роботи ведуться у рамках програми президента "Велике будівництво".

На ділянці було влаштовано верхній шар дорожнього одягу з щебенево-мастикового асфальтобетону. Підрядна компанія "ШРБУ-48" незабаром розпочне роботи з укріплення узбіччя та влаштування з’їздів, нанесення розмітки та установки дорожніх знаків.

Як пояснили в "Укравтодорі", дорожній одяг на ділянці після ремонту складається з вирівнюючого та нижнього шарів крупнозернистого асфальтобетону і фінішного верхнього шару зі щебенево-мастикового асфальтобетону.

Траса М-30, загальною довжиною 1392,3 км, стане найдовшою трасою України і з’єднає схід та захід країни. Вона об'єднає дві дороги міжнародного значення М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка та М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Завершити роботи із створення дороги планується до 30-ї річниці Незалежності.

Частина траси М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам’янка, яка проходить на Черкащині, буде відремонтована по всій протяжності.