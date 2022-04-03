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В Черкасской области запретили гражданское судоходство и ограничили рыболовство

Фото: в Черкасской области запретили гражданское судоходство (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Черкасской области с 4 апреля вводится запрет на выход гражданских судов на водоемы. Также в регионе ограничили рыболовство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

"Критическая инфраструктура работает. Все службы тоже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 4 апреля на водоемах Черкасской области будет запрещена навигация малых, моторных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, а также водных мотоциклов и средств для развлечений.

Исключение сделано для судов специально уполномоченных органов государственной власти, осуществляющих охрану водных биоресурсов, Национальной полиции Украины, Вооруженных Сил Украины и ряда других.

Кроме того, в области вводится запрет на вылов водных биоресурсов. Исключение сделано для рыболовов-любителей. Они смогут ловить рыбу в пределах населенных пунктов и местах, определенных органами рыбоохраны.

"Эти запреты на период военного состояния обусловлены мерами безопасности и необходимостью сохранения и воспроизводства водных биоресурсов", - пояснили правоохранители.

Напомним, в конце марта запрет на гражданское судоходство ввели в Днепропетровской области.

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