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В Днепропетровской области запретили гражданское судоходство. Нарушителям грозит штраф

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Днепропетровская область, Четверг 31 марта 2022 14:57
В Днепропетровской области запретили гражданское судоходство. Нарушителям грозит штраф Фото: в Днепропетровской области запретили гражданское судоходство (РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Жителям Днепропетровской области запретили выходить на гражданских судах на водоемы. Нарушителям грозит штраф до 680 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Днепропетровской области.

В период военного положения на водоемах запрещена навигация малых, моторных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, а также водных мотоциклов и средств для развлечений. Также запрещено рыбачить с лодок.

За нарушения предусмотрены штрафы от 51 до 680 гривен. Контролировать выполнение распоряжения будут правоохранители и Управления мелиорации и рыбохозяйства области.

Напомним, российские оккупанты обстреляли воинскую часть в Днепропетровской области.

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