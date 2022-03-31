В Днепропетровской области запретили гражданское судоходство. Нарушителям грозит штраф

Жителям Днепропетровской области запретили выходить на гражданских судах на водоемы. Нарушителям грозит штраф до 680 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Управления Государственного агентства мелиорации и рыбного хозяйства в Днепропетровской области.

В период военного положения на водоемах запрещена навигация малых, моторных, прогулочных, спортивных и скоростных судов, а также водных мотоциклов и средств для развлечений. Также запрещено рыбачить с лодок.

За нарушения предусмотрены штрафы от 51 до 680 гривен. Контролировать выполнение распоряжения будут правоохранители и Управления мелиорации и рыбохозяйства области.