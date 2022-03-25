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В Черкаській області заборонили цивільним відвідувати ліси

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П'ятниця 25 березня 2022 16:17
В Черкаській області заборонили цивільним відвідувати ліси Фото: в Черкаській області заборонили цивільним відвідувати ліси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В Черкаській області заборонили відвідувати ліси. Винятком є лише службовцям, які забезпечують оборону країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Черкаської ОДА.

"Виняток - службовці, які забезпечують оборону держави, національну безпеку, охорону правопорядку та виконують лісогосподарські заходи. Це розпорядження діє на період воєнного стану", - пише Cічко.

За словами голови ОДА, відповідне розпорядження було прийнято заради безпеки цивільних та запобігання лісових пожеж.

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